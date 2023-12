P22B budget sa Cebu City alang sa 2024 aprubado na

Mokabat sa P22 bilyunes, ug dili P100 bilyunes nga unang gisugyot, ang giaprubahan sa Cebu City Council nga budget sa Cebu City Hall alang sa 2024.

Samtang, giputol ang pipila ka hangyo sa mga sakyanang de motor ug mga ekipo sa nagkalainlaing buhatan ngadto sa P1.

Giaprobahan sa Konseho ang ordinansa nga naghatag sa tinuig nga budget sa dakbayan sa Sugbo nga nakakalendaryo 2024, nga gipangamahan nila ni City Councilors Noel Wen­ceslao ug Jocelyn Pesquera, atol sa regular session sa Miyerkules, Disyembre 20, 2023.

Sa kinatibuk-ang budget, P19.998 bilyunes ang igahin alang sa general fund proper, nga naglangkob sa personal services, maintenance ug uban pang operating expenses, ug capital outlay, ug P2.055 bilyu­nes alang sa special accounts.

GIHIMONG P1

Ang ubang buhatan nangayo og budget alang sa mga sakyanang de-motor ug kagamitan sa opisina, apan ang komite sa budget ug finance niamendar sa proposal ug giputol ang proposed budget ngadto sa P1.

Base sa ordinansa, kini nag­lakip sa mosunod nga mga buhatan:

Cebu City Wildlife Rescue Conservation Protection Facility nga nangayo og P4 milyones nga budget alang sa motor vehicle; Garbo sa Asenso Sumbanan Alyansa (Gasa) (P2.2 milyunes); Senior Citizen Affair’s Office and Council (P3 milyunes alang sa mga sakyanang de-motor ug P2 milyones alang sa ubang kagamitan); Coastline Management (P12 milyones) Prevention Restoration Order Beautification and Enhancement (Probe) team (P2.420 milyunes); Cebu City Wo­men’s and Family Affairs Commission (P1 mil­yunes alang sa information and technology equipment ug P4 milyu­nes alang sa motor vehicle); Human Resource and Development Office (P3 mil­yunes alang sa sports equipment ug P3 milyunes alang sa mga sakyanan), ug uban pa.

Sa mga pag-amendar, moka­bat sa P78.8 bilyunes ang gilaslas alang sa general fund proper sa Siyudad. Giputol kini ngadto sa P10.980 bilyunes.

UBANG GALASTUHAN

Ubos sa Office of the Ma­yor, ang gisugyot nga budget kay P500,000,000 apan sa ulahi giamendar ngadto sa P400,000,000.

Ang alokasyon naglakip sa mga galastohan sa nagkalain-laing aktibidad sama sa Charter Day Activities (P15,000,000), Christmas Day Activities (P15,000,000), Teacher’s Day Celebration (P10,000,000), Sinulog Activities (P70,000,000), Other Activities (P90,000,000), ug Palarong Pambansa (P200,000,000).

Alang sa maintenance ug uban pang galastuhan sa ope­rasyon: Senior Citizen Affairs Office (P4,000,000), Cebu City Wildlife Rescue Con­servation Protection Faci­lity (P10,000,000), South Road Properties Management (P10,000,000), Barangay Affairs Office (P42,600,000), ug uban pa.

Si Pesquera, nga nagkutlo sa Seksyon 5 sa gisugyot nga ordinansa, miingon nga ang mga appointment nga mopu­li sa mga defunded nga mga posisyon sa regular nga trabahante, mapundohan pinaagi sa pagdugang sa salapi gikan sa Lump Sum Appropriations alang sa sweldo ug suholan.

Nagsunod sa mga giya sa pali­siya sa Local Chief Executive o presiding officer sa Cebu City Council, subay sa Section 336 sa Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991. / JJL, AML