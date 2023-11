P23B budget sa 2024 mipasar sa 2nd reading

Giaprubahan sa ikaduhang pagbasa sa Hunta Probinsyal ang proposed P23 bil­yunes nga budget sa Lalawi­gan sa Sugbo alang sa 2024.

Atol sa out of town session sa Hunta Probinsyal sa isla sa Camotes, lalawigan sa Sugbo, nipadayag si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa iyang panghinaut nga aprubahan ang kinatibuk-ang pundo a­­ron matuman ang iyang mga gi­saad sa kalungsoran aron pagpalambo sa mga imprastraktura ug ubang serbisyo.

“Gihimo nato nga mantra of governance ang buhat pasultion kon mga saad na nga buhaton ato gyud tumanon kay makasaad man gyud ta. Sa 2024 nga annual budget, it is realistic. We have proven that the source of funds are there, especially with our innovative and convenient search for even better and efficient ways of raising revenues,” matod ni Garcia.

Ang maong proposed bud­get mas taas og P2 bilyunes kon itandi sa 2023.

Si Garcia nihatag og gibug-aton sa mga proyekto nga imprastraktura ug development projects.

Una na nga gipahibawo sa gobernador nga ang pagpalambo sa kadalanan mag­hatod og kalamboan ug ser­bisyo sa suok nga mga barangay.

Gigahinan usab ni Garcia og P3.5 bilyunes ang pagpaayo ug pagtukod og mga dalan, taytayan, street lighting ug uban pa; P3.3 bilyunes sa water system development program; P3.5 bilyunes alang sa pagpatukod, pagpalambo sa mga hospital, health facilities, lakip na ang pagpalit og medikal nga mga ekipo ug supplies; P3.8 bilyunes usab ang alang sa operasyon sa mga hospital, ug public health services.

Samtang nikabat usab ngadto sa P400 milyunes ang gigahin alang sa agricultural, veterinary, ug environmental nga pasilidad, ekipo ug uban pa.

Nanghinaot si Garcia nga iyang magamit ang maong pundo sa maong mga proyekto aron masiguro nga masinati sa mga Sugboanon ang pagkanumero unong lalawigan sa Sugbo.