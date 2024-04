P23M danyos sa 2 ka sunog

Kapin sa 23 milyunes ang gibana-bana nga danyos sa duha ka mga sunog nga ning-igo sa lungsod sa Minglanilla ug dakbayan sa Talisay nga naggintang lang og pipila ka mga oras.

Sa Purok Mangga, Lower Lipata, Barangay Linao, lungsod sa Minglanilla, dili mominos 42 ka mga balay ang nangasunog alas 3:20 sa kaadlawon sa Huwebes, Abril 4, 2024.

Sa interbyo sa Superbalita Cebu kang FO1 Benjoseph Blen, fire investigator sa Minglanilla Fire Station, padayon pa nilang gisubay kon asa nagsugod ang sunog.

Hinuon, ang nasuta nga dil mominos 42 ka mga balay ang naapektuhan nga kasagaran ginama sa light materials.

Ang sunog giisa sa first alarm sa alas 3:27 sa kaadlawon, second alarm sa alas 3:41 sa kaadlawon ug under control sa alas 4:15 samtang gideklarar nga fire out sa alas 4:37 sa kaadlawon.

Gibana-bana sa kabomberuhan ang danyos sa sunog nga P2,205,000.

Matod ni Blen, way angol o nakalas nga kinabuhi sa maong sunog.

Sa laing bahin, gibana-bana nga P21 milyunes ang danyos sa sunog sa dakong bodega sa construction supply sa dan Rabaya, Sityo Kimba, Barangay San Roque, siyudad sa Talisay, alas 9:51 sa gabii sa Miyerkunes, Abril 3, 2024.

Ang bodega gipanag-iya ni Warren Ang apan giabangan ni Alvin Tan.

Nasayran sa Superbalita Cebu sa Talisay City Fire Office pinaagi kang F01 Jerome Dolauta, fire investigator, nga ang sunog giisa sa 1st alarm sa alas 9:55 sa gabii, 2nd alarm sa alas 10:22 sa gabii ug fire under control sa alas 10:45 sa gabii samtang gideklarar nga fire out sa alas 4:02 sa kaadlawon sa Abril 4, 2024.

Subay sa imbestigasyon ni Dalauta, ang danyos sa sunog gibanabana nga P21 milyunes.

Samtang, ang kabomberohan padayon pa sa ilang pagsuta sa hinungdan niini. /DVG