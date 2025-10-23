P2.3M gitunol sa Landbank alang sa apektado sa linog

Moabot sa P2.3 milyunes ang nadawat nga ayuda sa Lalawigan sa Sugbo alang sa 11 ka mga lokalidad nga apektado sa linog sa Northern Cebu.
Personal nga nibisita sa Kapitolyo si Finance Secretary ug Landbank Chairman Ralph Recto sa Huwebes, Oktubre 23, 2025, aron ipadangat ang ilang tabang sa probinsiya.
Ang naasoy nga kantidad bahinon sa lokalidad sa Medellin, San Remigio, ug Daanbantayan nga makadawat og tag P500,000 samtang tag P100,000 nga ayuda ang madawat sa Lungsod sa Tabogon, Tabuelan, Sogod, Borbon, Catmon, Bantayan, Santa Fe, ug Madridejos.
Gawas sa pinansyal nga ayuda, moabot sa 2,600 sab ka relief packs ang gihatag gipaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office sa naasoy nga lokalidad lakip na niini ang Dakbayan sa Bogo.
Si Recto nagkanayon nga nagtigom ang mga kawani sa kaulohan kauban ang presidente diin lakip sa gihisgutan ang ayuda alang sa apektadong lokalidad sa Sugbo.
“Kahapon lamang, nagmeeting kami sa Palasyo kasama ang ating Pangulo, kasama ang mga mahahalagang departamento at napag-usapan kung paano tutulong sa pagbangon ng Cebu,” matod ni Recto sa Oktubre 23.
“Na siguraduhin na merong cash at mabilis ang pag-rebuild ng Cebu Province,” dugang niya. / ANV