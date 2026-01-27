P2.3M nga pathway concreting sa Brgy. Saguise sa Bohol, malampuson

Sulod sa daghang katuigan, ang Community-Driven Development (CDD) approach naghatag og tinuod nga kausaban sa mga komunidad. Usa sa klarong ehemplo niini mao ang pathway concreting project sa Barangay Saguise sa Pres. Carlos P. Garcia (PCPG) Island, Probinsiya sa Bohol.
Bisan pa sa kalisod sa heyograpiya, malampusong nakompleto sa komunidad ang P2.3-milyon nga pathway concreting project ubos sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Ang proyekto usa ka dakong kalampusan tungod kay kini nagpakita sa pagkatinuod sa plano sa komunidad nga nahimong magamit nga imprastraktura.
Ang Kalahi-CIDSS usa ka programa sa gobiyerno nga naghatag gahom sa komunidad sa pag-ila, pagplano, ug pagpatuman sa mga proyekto nga motubag sa ilang nag-unang panginahanglan.
Sa Barangay Saguise, ang maong gahom nasulayan pag-ayo tungod sa kahuyang sa daan nga access road diin pig-ot, humok, ug dugay na nga napasagdahan.
Sa wala pa ang proyekto, ang dalan dali ra mahimong yutik ug dili malabyan matag ulan.
Ang mga mag-uuma naglisod sa pagdala sa ilang ani, samtang ang emerhensiyang medikal nahimong peligroso tungod sa dili makalusot nga mga sakyanan.
Bisan sa pagsugod pa lang sa konstruksyon, niatubang dayon og seryosong problema ang proyekto.
Duha ka delivery truck nga nagdala og construction aggregates ang nalubong sa dalan tungod sa kahuyang sa pavement ug sa palibot nga kabasakan o tubigon nga humayan.
Ang padayon nga ulan nakapadugang sa kalisod, hinungdan nga mahunong ang trabaho ug mahimong hapit imposible ang logistics.
“When that truck got stuck in the mud, we felt overwhelmed. It happened twice, and with the constant rain, we thought we would fail,” matod ni Mr. Michael A. Noynay, BDC-TWG Chairperson.
Apan taliwala sa kapakyasan, nibutho ang espiritu sa CDD. Ang bayanihan nipuli sa bug-at nga makinarya. Ang mga residente nga mga lalaki, babaye, ug kabatan-onan nitabang sa paglimpyo sa debris ug manu-manong paghakot sa materyales nga nahimong ilang counterpart contribution sa proyekto.
Nahuman ang pathway concreting tali sa Hunyo 5 ug Agusto 13, 2025. Ang dalan may 332 linear meters ang gitas-on, 2 metros ang gilapdon, ug 8 ka pulgada ang kabaga, ug diretsong nakapabenepisyo sa 262 ka panimalay pinaagi sa mas paspas ug mas luwas nga transportasyon sa mga produkto.
Human sa proyekto, nagtukod ang barangay og Operation and Maintenance Group ug nagpasa og resolusyon alang sa tinuig nga pundo sa pagmentinar sa dalan, diin usa ka pamatuod nga ang kalambuan sa Saguise dili lang mahuman, kondili padayon ug malungtaron.
Labaw pa sa yuta ug konkreto, ang dalan sa Saguise usa ka simbolo sa bayanihan ug panaghiusa sa komunidad. / PR