P24.9M nga shabu nasakmit sud sa usa ka semana’ng operasyon

Dul-an sa upat ka kilo sa gituohang shabu nga mobalor ang tanan sa P24.9 milyunes ug marijuana ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod lang sa usa ka semana nga anti-criminality and law enforcement operation gikan sa Septiyembre 21-27, 2025.
Lakip sa nasakmit sa kapulisan ang 31 ka mga armas nga walay lisensya ug pagkasikop sa 209 ka mga tawo sa lainlaing krimen.
Gipahibalo sa PRO 7 nga ang ilang tracker team nakalusad og 122 ka operations batok wanted persons nga niresulta sa pagkasikop sa 39 ka most wanted persons og 83 ka laing pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest sa lainlaing kaso nga gipang -atubang.
Sa mga nadakpan, 12 niini giila nga most wanted sa regional level targets, 15 sa provincial level, 10 sa municipal, ug duha sa city level.
Sa ilang kampanya pagsumpo sa loose firearms, nakadakop sab ang kapulisan og 20 ka tawo ug 31 ka armas ang naimbargo uban sa 65 ka rounds sa mga bala sa lainlaing kalibre sa armas.
Samtang sa ilang paghingusog pagsumpo sa ilegal nga sugal ang PRO 7, nakasikop og 44 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa P6,722 nga kuwarta sa sugal diin kasagaran niini hantak.
Magpadayon ang kapulisan sa ilang paghingusog batok krimen alang nga magpabilin ang kahusay, kalinaw ug seguridad sa mga molupyo sa kabarangayan sa Central Visayas. / AYB