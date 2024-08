P255M gasto sa 2024 Pasigarbo sa Sugbo

Niabot og P255 milyunes tanan ang nagasto sa 2024 Pasigarbo sa Sugbo.

Kini human nipuno og P55 milyunes nga gibayad sa Kagamhanang Probinsya sa Sugbo isip cash prizes alang sa mga nidaog nga contingents atol sa awarding ceremony ug repeat performance sa Pasigarbo sa Sugbo 2024 niadtong Lunes sa gabii sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Unang nigahin ang Kapitolyo og kapin sa P200 milyunes alang sa subsidy ug mga gasto sa pag-andam alang sa 2024 Pasigarbo nga gigahin sa kagamhanan sa probinsya.

Sa wala pa ang cash prizes, ang Kagamhanang Probinsyal mipagawas og mga P150 milyunes isip pinansyal nga tabang nga ibayad sa mga pangandam sa mga contingent nga moapil, diin P3 milyon alang sa mga naggikan sa mainland Cebu ug P3.5 milyon alang sa mga naggikan sa mga isla nga lungsod.

Si Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia ang nanguna sa paghatud sa mga tseke ngadto sa mga mayor sa 2024 Pasigarbo nagda og contingents.

“They all answered by challenge, naglevel-up gyud sila each time. Because that is the only way we can push Cebu for further heights,” matod ni Garcia ngadto sa reporters human sa 2024 Pasigarbo sa Sugbo niadtong Lunes sa kaadlawon, Agusto 26.

Gipaklaro ni Garcia nga ang mga gasto sa kagamhanan sa probinsya dili lang makaayo sa mga contingents apan usab sa mga medium, small, ug micro enterprises (MSMEs).

Gipasabot niya nga kini naglakip sa mga gasto sa logistic, pagkaon, mga props, costume, accommodation, ug uban pang kinahanglanon sa tibuok gidugayon sa Pasigarbo.

DAKONG PREMYO

Ang Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga nakadawat sa labing dakong premyo nga P5 milyon human nga giilang Grand Champion sa Ritual Showdown nga mipildi sa 50 ka laing contingents nga naggikan sa lainlaing lungsod, component cities, ug highly urbanized cities.

Ang Naga kinsa nagpakita sa mabulukon ug makalingaw nga mga LED lights, naka-dethrone sa nagdepensang kampiyon nga Sugat Kabanhawan Festival sa Minglanilla nga nakakuha sa ikaduhang dapit ug nakadaog og P4 milyunes nga premyo, samtang ang first-time participant nga Garbo sa Lapu-Lapu Festival sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakakuha sa ikatulong dapit nga adunay P3 milyon nga ganti.

Ang Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Carcar nakadawat og P2 milyon nga cash prize human nga nakahimutang sa Top 4, ug nakadawat usab kini og P2 milyon nga ganti isip kampiyon sa Street Dancing Competition sa Pasigarbo 2024.

Ang Isda Festival sa Madridejos nakakuha og ikalimang puwesto ug nakadaog og P1 milyon nga cash prize, lakip na ang P100,000 nga premyo alang sa pagdaog sa Best in Festival Costumes.

Ang Panagtagbo Festival sa Dakbayan sa Mandaue nakadaog sa ikaunom nga puwesto (P900,000), gisundan sa Tuba Festival sa Borbon (ika-7, PP800,000) ug Sikoy-Sikoy Festival sa San Fernando (ika-8, P700,000); Rosquillos Festival sa Liloan ug Hinulawan Festival sa Toledo City nagtabla sa ika-9 nga puwesto nga adunay P600,000 matag-usa, samtang ang La Torta Festival sa Argao (ika-10, P500,000); Kagasangan Festival sa Moalboal (ika-11, P450,000), Sarok Festival sa Consolacion (ika-12, P400,000), Katunggan Festival sa Tudela ug Que’ Alegre Festival sa Alegria (ika-13, P350,000 matag-usa), Banig Festival sa Badian (ika-14, P300,000), ug Bonga Festival sa Sibonga ug Tubod Festival sa Tuburan (ika-15, P250,000 matag-usa).

Sa Street Dancing Competition, ang Rosquillos Festival sa Liloan nakakuha sa ikaduhang puwesto nga adunay P1.5 milyon nga premyo gisundan sa Panumod Festival sa Barili sa ikatulong puwesto nga adunay P1 milyon nga ganti. Ang Sarok Festival sa Consolacion ug Panagbagat Festival sa Poro naground-out sa top five, nga nakadaog og P750,000 ug P500,000 matag-usa.

Ang Palawod Festival sa Bantayan giilang Best Decorated Carroza, usa ka bag-ong kategoriya sa Pasigarbo 2024, ug nakadaog og P500,000, samtang ang Sarok Festival sa Consolacion giilang Best Festival Jingle nga adunay P100,000 nga cash prize.

Alang sa Best Decorated Floats, ang Sarok Festival sa Consolacion nakadaog sa unang dapit nga adunay P1 milyon nga ganti. Gisundan kini sa Panagsogod Festival sa Sogod sa ikaduhang dapit nga adunay P800,000, ug Sinulog Festival sa Carmen sa ikatulong dapit nga adunay P600,000.

Ang Palawod Festival sa Bantayan ug Lingaw-Sadya Festival sa Balamban mipuno sa top four ug top five, nga nakadaog og P400,000 ug P200,000 matag-usa.

Si Madridejos Mayor Romeo Villaceran mi-top sa Best Mayor’s Introduction nga adunay P500,000, gisundan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan (P400,000) sa ikaduhang puwesto, samtang si Santander Mayor Marites Buscato (P300,000), Samboan Mayor Emerito Calderon (P200,000), ug Alegria Mayor Gilberto Magallon (P100,000) nakahimo sa top five ranking.

UBANG GANTI

Ang mga idaog nagdaog nga Mayor makadawat og dugang nga P100,000 nga cash prize gikan ni Ako Bisaya Partylist Congressman Sonny Lagon.

Si Marie Yasmin Fabian sa Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Carcar giilang 2024 Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen nga adunay P50,000 nga cash prize. Gisundan siya sa mga runner-up nga sila Sofi Maxim Margareta Grenmo sa Garbo sa Lapu-Lapu Festival sa Dakbayan sa Lapu-Lapu (P30,000); Kyra Rei Hopkins sa Sugat Kabanhawan Festival sa Minglanilla (P20,000); Britanny Noynay Verleysen sa La Torta Festival sa Argao (P15,000); ug Qatari Semblante (Rosquillos Festival sa Liloan (P10,000).

Si Mary Love Lopez sa Panagbagat Festival sa Poro giilang Miss Photogenic nga adunay P10,000 nga premyo. Samtang ang costume designer ni Eden Grace Mendez sa Sinulog Festival sa Carmen nakadaog sa Best Festival Queen Costume nga adunay P20,000 nga cash reward. / EHP