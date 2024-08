P2.5B balor sa drugas sa CV nasakmit sa 2 ka tuig

Gipanghinaot ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas (CV) nga sa dili pa matapos ning tuiga, ang 3,003 ka mga barangay sa CV lakip na ang seriously affected barangay ang madeklarar nga drug cleared.

Gipasigarbo ni Aberin nga tungod sa ilang subsob nga kampanya batok sa illegal nga drugas nakadeklara na og 71 porsiento sa kinatibuk-ang barangay sa Rehiyon 7 nga drug cleared.

Gipasalamatan ni Aberin ang komunidad nga miabag sa ilang kampanya aron magpa­bilin nga malinawon ang tibuok Rehiyon 7.

Gani sa datus nga gipahibawo sa heneral 10 porsiyento ang pag kunhod sa kriminalidad sa Central Visayas.

DINAKPAN

Samtang moabot ngadto sa 62,347 ka mga suspetsado nakahimo og nagkadaiyang krimen ang nadakpan sa kapulisan sa Central Visayas sulod sa duha ka tuig nga operations gikan sa Hunyo 30, 2022 ngadto sa Hulyo 31, 2024.

Kini sukad nga milingkod sa katungdanan si Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Base sa data sa Police Regional Office (PRO-7) nga sa duha ka tuig nga kampanya batok sa illegal nga drugas nakalusad sila og 14,033 ka operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa 17,059 ka mga drug personalities.

Nakasakmit ang kapulisan og 369,698.90 gramos nga shabu, laing nasakmit nga 270,956.42 gramos sa mga pi­naugang marijuana nga moba­lor ang tanan sa P2.5 bil­yu­nes.

Matod ni P/Brig. Gen. Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga sukad siya milingkod sa katungdanan moabot na sa P1.4 bilyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang ilang nasunog uban sa Philippine Drug Enforcement Agency 7.

Sa kampanya batok illegal gambling ang kapulisan nakalusad og 14,643 ka operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa 27,651 ka mga su­garol ug pagkasakmit sa P3.3 milyunes nga kwarta sa sugal.

Sa kampanya batok loose firearms naka imbargo ang kapulisan og 11,244 ka lainlaing kalibre sa armas ug pagka sikop sa 1,973 ka mga tawo atol sa 10,409 ka operasyon.

WANTED

Wala usab magpauwahi ang ilang paggukod sa mga dunay mga pending warrant of arrest gikan sa korte diin naka sikop sila og 15,664 ka wanted persons 2,206 niini nalakip sa listahan sa most wanted persons.

Midugang si Aberin atol sa programang ‘Kapihan sa Bagong Pilipinas’ sa PIA nga ang tanang matang sa krimen maoy iyang gipatutukan nga tungod ani makatulo sa usa ka buwan sila molusad og dungan nga anti-criminality operations.

"Dire-diretso po ang campaign natin all forms of criminality tinututokan po natin yan and at the same time as a matter of fact we have our simultaneous anti-criminality and law enforcement operations thrice a month po, in which lahat po nga personnel natin lahat po nga units natin for 3 straight days po wala po silang dapat gawin kung hindi to run after wanted persons loose firearms po at sa anti-drug campaign po," matod ni Police Brigadier General Anthony Aberin. / AYB