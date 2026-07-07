P25B nakolekta na nga kita sa BOC-Cebu sud sa 6 ka buwan

Nakab-ot sa Bureau of Customs (BOC) – Port of Cebu ang dakong kalampusan sa pagkolekta og buhis, trade facilitation, pagpanalipod sa utlanan, pakigtambayayong sa stakeholders, ug koordinasyon sa ubang ahensiya sa gobiyerno.
Tungod niini, napalig-on sa maong ahensiya isip usa sa labing maayo nga collection districts sa Bureau of Customs.
Nilabaw ang Port of Cebu sa gitakdang monthly ug cumulative revenue collection targets sa unang unom ka bulan sa 2026.
Gikan Enero hangtod Hunyo, nakakolekta kini og P25.007 bilyunes nga nilabaw og P448.735 milyunes sa target.
Sa Hunyo, nikolekta ang pantalan og P4.750 bilyunes nga nilabaw og P584.997 milyunes sa gitakdang koleksiyon alang sa maong buwan.
Nagpakita kini sa padayon nga paningkamot sa pantalan sa pagpalambo sa legal nga pagkolekta sa kita sa gobiyerno samtang gipadali ang lehitimong kalihukan sa patigayon.
Sa operasyon, gipalig-on sa Port of Cebu ang pagpasayon sa customs procedures pinaagi sa pagpalambo sa cargo clearance, pagseguro sa hustong customs valuation ug tariff classification, ug pagpalig-on sa pagsunod sa mga balaod sa customs ug internasyonal nga mga lagda.
Gipahugtan sab sa pantalan ang kampanya batok sa smuggling, lakip ang malampusong pagsakmit sa 11 ka 40-foot containers ug 25 ka 20-foot containers nga kargado og ilegal nga sigarilyo nga nagkantidad og mokabat sa P1.84 billion.
Gipadayon sab niini ang mga operasyon batok sa mga shipment nga adunay sayop nga deklarasyon ug ubos nga valuation. /