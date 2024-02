P25K sugyot nga Charter Day bonus

Usa ka opisyal sa Local Finance Committee (LFC) nibutyag niadtong Lunes, Pebrero 12, 2024, nga P25,000 ang inisyal nga gisugyot nga kantidad alang sa Charter Day bonus.

Human sa flag-raising ceremony sa Lunes, si LFC budget officer Jerone Castillo niingon nga si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nisugyot sa maong kantidad, nga kinahanglan pa nga pormal nga tukion sa City Council.

Giawhag ni Castillo ang mga sakop sa konseho nga paspasan ang ordinansa kalabot sa Charter Day bonus, apil na ang job order personnel (JOs).

Matod niya ang katapusang kantidad sa bonus ipaubos pa sa deliberasyon ug pag-aprubar, lakip sa magamit nga pundo sa Siyudad.

Si Cebu City Mayor Michael Rama namahayag nga dili siya gusto nga ibutyag ang kantidad sa bonus nga ihatag sa Siyudad sa Charter Day karong Pebrero 24.

“I have enough of hurts,” matod ni Rama nga nagtumong sa wala aprobahi nga Christmas bonus nga iyang gisaad sa mga empleyado.

Niadtong 2023, giaprubahan lang sa Konseho sa Siyudad ang P20,000 nga Christmas bonus alang sa regular ug casual nga mga empleyado, ingon man mga elected official, ug P5,000 nga gratuity pay alang sa job order (JO) personnel.

Si Rama nisaad og bonus nga P35,000 ug gratuity pay nga P10,000.

“Ang LFC mao ang magsulti kon pila ang ilang mahatag nga bonus,” dason ni Rama.

Sa samang adlaw, gihan-ay ni Rama ang mga kawani sa Cebu City Hall base sa gidaghanon sa mga tuig nga nakaserbisyo sila sa serbisyo publiko pinaagi sa mga posisyon sa gobyerno, gikan sa 30 ka tuig pataas paubos ngadto sa wa pay usa ka tuig.

Iya usab nga gisusi kon kinsa ang mga regular, casual, ug job order personnel ingon man ang mga napiling empleyado.

Nangayo siya og tabang sa mga empleyado sa pag-ila sa mga empleyado nga nangawat aron dili na sila ma-rehire.

Gipadayag usab ni Rama ang iyang suporta sa UniTeam, ang electoral alliance nga giumol aron suportahan ang mga kandidatura nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Bise Presidente Sara Duterte taliwala sa nagpadayong panagbingkil tali ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug incumbent President Ferdinand Marcos Jr.

Matod niya nga kon adunay prayer rally nga supak sa people’s initiative, suportahan niya. Apan kon lain pa niana nga katuyoan, dili na siya.

Si Rama niingon nga iyang gipasiugda ang kahiusahan sa nasod.