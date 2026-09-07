P2.5M ayuda, nadawat sa 250 ka benepisyaryo sa Bilar

Nikabat sa 250 ka partner-beneficiaries sa Bilar, Bohol ang nakadawat og pinansyal nga tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 isip kabahin sa pagpalig-on sa malungtarong panginabuhi ug climate-resilient nga komunidad.
Gipahigayon sa DSWD Field Office 7 ang project turnover ug ribbon-cutting ceremonies sa 19 ka project sites sa Bilar niadtong Agusto 20 ug 21, 2026, diin gipasiugda ang pagtinabangay tali sa gobiyerno, lokal nga mga stakeholder, ug mga benepisyaryo pinaagi sa Project Lawa at Binhi.
Sa maong kalihukan, nadawat sa 250 ka benepisyaryo ang kinatibuk-ang P2,505,000 nga payout nga nagrepresentar sa 100 porsiyentong completion sa pag-apudapod sa ayuda.
Gihatagan sab og P50 nga accidental insurance coverage ang matag benepisyaryo nga nakaabot sab sa 100 porsiyentong insurance coverage alang sa grupo.
Kabahin sab sa kalihukan ang presentasyon sa Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) mahitungod sa mga serbisyo ug insurance program niini alang sa mga mag-uuma.
Tumong niini nga mas masabtan sa mga benepisyaryo ang mga mekanismo nga makatabang sa pagpanalipod sa ilang panginabuhi batok sa posibleng mga risgo ug kapildihan sa pagpanguma.
Gipahayag ni Nheil Almer Paredes sa PCIC ang iyang pagpasalamat sa oportunidad nga makigtambayayong sa DSWD aron mahatagan og proteksiyon ug dugang nga suporta ang mga benepisyaryo.
Samtang, gipaambit ni Glenda R. Spot, usa sa mga partner-beneficiaries, nga dugay na nga bahin sa ilang pamilya ang pagpanguma ug nakatabang ang proyekto sa pagpalambo sa iyang kasinatian sa pagtanom og mga utanon.
Matod niya, bisan hago ang pag-atiman sa mga tanoman tungod sa paglimpyo sa sagbot ug kanunay nga pag-ulan, nalipay siya sa pagtan-aw sa mga miyembro nga nagtinabangay ug nag-atiman sa ilang tagsa-tagsa ka plot.
Gihangyo sab ni Spot nga magpadayon ang pag-atiman sa garden sulod sa lima ka tuig aron makahatag kini og dugang nga kaayuhan sa mga benepisyaryo, ilabi na kon maayo ang ani.
Gilauman sab niya nga magpadayon ang monitoring sa proyekto aron mapadayon ang inspirasyon ug kadasig sa mga komunidad sa pag-atiman niini.
Gipakita sa kalihukan nga ang Project Lawa at Binhi dili lamang naghatag og pinansyal nga suporta, kundili nagtumong sab sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga komunidad sa pag-atubang sa mga epekto sa klima ug paghimo og malungtarong tinubdan sa panginabuhi.
Pinaagi sa Harmonized Actions and Processes for a Swift, Accountable Yield (Hapsay), padayon nga gipalig-on sa DSWD Field Office 7 ang koordinasyon ug episyenteng paghatod sa social protection ug livelihood assistance ngadto sa mga gitumong nga benepisyaryo.
Ang Project Lawa at Binhi usa ka padayong paningkamot sa DSWD aron matabangan ang mga bulnerableng komunidad nga mahimong mas andam sa mga risgo nga may kalabutan sa klima, samtang gipalambo ang malungtarong panginabuhi ug kalig-on sa komunidad. / PR