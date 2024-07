P2.5M danyos sa sunog sa 8 ka balay sa Lapu-Lapu

Gibana-bana nga mokabat og P2.5 milyunes ang danyos sa sunog nga nakaapekto sa walo ka mga balay sa Sityo Bagumbayan 1, Brgy. Maribago, Siyudad sa La­pu-Lapu, alas 12:55 sa kaadla­won, Martes, Hulyo 2, 2024.

Subay sa pasiunang imbestigasyon ni SF01 Oiretuele Baguio, imbestigador sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Lapu-Lapu, unom ka mga balay ang nangaugdaw, duha ang nakan-an sa kayo, pito ka mga pamilya ang naapektuhan nga naglangkob sa 40 ka mga indibiduwal.

Ang sunog giisa sa first alarm sa ala 1:10 sa kaadlawon sa Martes, fire under control sa ala 1:54 sa kaadlawon, ug na-fire out sa alas 2:30 sa kaadlawon. Dugang ni Baguio nga way gikataho nga naangol sa sunog nga nagsugod sa balay ni Melody Omongos, 65.

Atol sa pagkuha ning taho, ang kabumberohan sa Lapu-Lapu City nagpadayon pa sa imbestigasyon sa hinungdan sa sunog. / DVG