P2.5M nga shabu nakuha gikan high value target sa Tagbilaran

Napusasan ang High value target sa Tagbilaran City Police Station atol sa buy-bust alas 12:40 sa udto, Biyernes, Disyembre 19, 2025, sa Purok 8, Barangay Bool Siyudad sa Tagbilaran, Bohol.
Ang dinakpan giila nga si Joseph Morgia, 41, lumad nga taga Maribojoc apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Manga, Tagbilaran.
Nasakmit sa mga sakop sa City Drug Enforcement Team sa Tagbilaran ang binulto nga gituohang shabu nga motimbang og 375 gramos nga dunay standard drug price nga P2,550,000.
Unang na-monitor ang ilegal nga kalihukan ni Morgia sa maong lugar sa dihang dunay nihatag og impormasyon sa kapulisan.
Nimando dayon ang hepe sa kapulisan nga si Police Lieutenant Colonel John Kreen Escober nga ipaubos sa monitoring ang maong drug personality. Human makuha ang tanang impormasyon, gilusad ang anti-illegal drug operation nga niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 batok sa dinakpan. / AYB