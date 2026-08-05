P25M SuperLotto nadag-an sa taga Camarines Sur

Sa duha ka sunodsunod na nga adlaw, usa na sab ka nag-inusarang nipusta gikan sa Camarines Sur ang nakadaog sa P25.1 million nga jackpot sa SuperLotto 6/49 draw sa Martes.
Sa usa ka advisory niadtong Miyerkules, ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) niingon nga ang nakadaog gikan sa Camarines Sur, nakatag-an sa nakadaog nga kombinasyon nga 11-20-12-36-44-26.
Ang nakadaog adunay usa ka tuig aron kuhaon ang P25,187,181.56 nga premyo sa PCSO main office sa Mandaluyong City nga pwede pahamtangan og 20 porsiyento nga buhis.
Walay nakadaog sa Ultra Lotto 6/58 jackpot nga P182.43 million.
Ang nigawas nga kombinasyon mao ang 35-14-07-13-46-55. Ubos sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion law, ang mga modaog sa lotto nga sobra sa P10,000 pahamtangan og 20 porsiyento nga buhis.
Sa laing bahin, 11 ang nakadaog og P118,181.81 matag usa tungod sa pagkatag-an og lima sa unom ka nakadaog nga numero; 507 ka bettors ang makadawat og P2,366.86 matag usa para sa upat ka saktong numero; ug 11,260 ang makadawat og P50 matag usa para sa tulo ka saktong numero.
Ang Super Lotto 6/49 gi-draw matag Martes, Hwebes, ug Domingo. / PNA