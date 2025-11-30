P29M high-tech automation lab maghatag og libreng hands-on experience sa kabatan-unan

Gilauman ang bag-ong P29-milyunes nga training facility sa Cebu Technological University–Main Campus (CTU) nga makatabang sa daghang estudyante sa Sugbo pinaagi sa paghatag kanila og praktikal nga kasinatian sa automation ug mechatronics nga mao ang nagkataas nga gikinahanglan karon sa sektor sa manufacturing ug high-tech nga industriya.
Ang laboratoryo nga gianugar niadtong Nobiyembre 28, 2025, naglangkob sa FMS-200 Flexible Integrated Assembling System, usa ka industrial-grade nga kagamitan nga gidonar sa Shoketsu SMC Corporation ug gihimo ang CTU nga labing unang unibersidad sa Pilipinas nga adunay ingon niini nga sistema.
Ang maong ekipo nga gisama sa proseso sa usa ka tinuoray nga assembly line, naghatag og oportunidad sa mga estudyante nga makasinati og aktwal nga pag-operate sa robotics, pneumatics, hydraulics, sensors, ug quality-control systems nga mga teknolohiya nga dili kasagaran ma-access sa mga pampublikong tunghaan.
Nitambong atol sa ribbon-cutting sila si Terry Yeo, Country Manager, Imanol Palomar, SMC Spain Business Developer, ug Engineering and Marketing Manager nga si Carmina Valderama-Nate aron ipatin-aw ang tumong sa donasyon ug ang kamahinungdanon sa pagpalig-on sa teknikal nga kahanas sa kabatan-onan, kauban ang mga kawani sa CTU ug sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)
“What we want is for students to gain higher technical abilities,” matod ni Valderama-Nate.
“We also provided week-long training for faculty to ensure the equipment is used effectively,” dugang niya.
Gipasabot sab ni Janice A. Alivio, Dean sa CTU-College of Technology, nga ang laboratoryo dili limitado sa Main Campus kay gituyo kini nga mahimong shared facility alang sa mga nangita og lugar para sa advanced automation training.
“CTU is promoting a shared facility because the equipment is expensive to procure, we want students from our external campuses to also experience hands-on training here,” matod ni Alivio.
Ang mga kampus sa Argao, Ginatilan, ug Carmen nga motanyag og mechatronics programs sa 2026–2027, gilauman nga makagamit sa maong pasilidad.
Aduna na sab interesado gikan sa State University and Colleges (SUCs) sa Eastern Visayas ug Mindanao alang sa benchmarking ug praktikal nga pagtuon.
Sa laing bahin, gipasabot ni TESDA Regional Director Carlito Quintano ang papel sa maong pasilidad sa pagtabang sa rehiyon nga makaangay sa modernong panginahanglanon.
“We are integrating 21st-century skills that match industry demand,” iyang giingon nga nagtan-aw niini isip dugang nga pagpalig-on sa employability sa kabatan-onan.
Tungod kay walay bayad ang academic visits ug coordination, gilauman nga ang facility mahimong rehiyonal nga hub sa automation learning nga usa ka dakong kahigayunan alang sa mga estudyante gikan sa public schools ug kabaryuhan nga nagtinguha nga makasulod sa mas teknikal ug modernong industriya sa Sugbo. / BJC