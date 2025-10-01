P2B ang danyos sa linog

Moabot sa P2 bilyunes ang danyos sa pagkahunlak o pagkaguba sa mga kalsada ug taytatan sa pito ka mga lungsod sa Lalawigan sa Sugbo resulta sa 6.9 magnitude nga linog nga niigo sa amihanang bahin alas 9:59 sa gabii, Martes, Septiyembre 30, 2025.
Nagkanayon si Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga wala pay labot niini ang danyos sa mga hospital ug tunghaan.
Matod ni Dizon nga gawas sa pagpaayo sa mga dalan, ipasusi niya ang structural integrity sa mga hospital.
“We have to assess if it’s safe, if we find out that its safe in one to two days then we will start immediate repair para magamit na agad kasi kawawa ang ating mga kababayan nandito lang sila sa labas,” matod ni Dizon.
“We will do it fast. We will do the assessment fast,” dugang niya.
Sagad sa mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City gipamalhin na sa laing distrito ug siyudad.
Subay niini, gimanduan sab ni Dizon ang hepe sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Central Visayas nga ipatawag ang tanang mga contractor sa Sugbo ug sa ubang lugar aron tabangan pag-ayo ang mga naguba sa northern Cebu.
Base sa listahan nga giluwatan ni Secretary Rex Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), moabot na sa 27,375 ang apektadong pamilya sa pito ka mga lokalidad samtang 110,408 ang apektadong indibidwal.
Samtang si Secretary Gilbert “Gibo” Teodoro sa Department of National Defense (DND) initial nga nihimo og inspection sa mga lungsod, niingon nga ang mga gikinahanglan sa biktima mao ang suplay sa pagkaon, tubig, ug kuryente aron makalihok ang ubang services.
Nakapadala na sab og tabang ang DSWD ug Office of the Civil Defense sama sa pagkaon, food packs, relief goods, ug uban pang panginahanglanon.
Gisaad sab sa DSWD ang pag-asses sa matag pamilya alang sa financial assistance niini.
Giingong wala pay amount kon pila ang mahatag sa apektadong pamilya apan magdepende kini sa severity sa naangkong kadaot.
Sa uwahing datos sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo, 69 na ang natalang patay sa linog samtang 186 niini ang naangol sa hitabo.
MISIMPATIYA
Nipaabot sa iyang pahasubo si President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ngadto sa mga pamilya nga nawad-an sa ilang mahal sa kinabuhi.
“Buong puso akong nakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, at kasama sa aking mga dasal ang kaligtasan ng mga nasugatan at lahat ng naapektuhan ng lindol,” matod pa sa presidente. / dugang taho gikan ni Third Ann Peralta