P2M ganti sa Efren “Bata” Reyes 10-Ball

Moabot sa P2 million ang kinatibuk-ang ganti sa Efren “Bata” Reyes Yalin 10-Ball Championships, nga ipahigayon karong Agusto 26-30, 2025, sa Lower Ground Floor, Worldwide Corporate Center, Shaw Boulevard sa Mandaluyong City.
Ang torneyo tipik sa kasaulogan sa ika-71 ka mga tuig nga adlaw nga natawhan ni Efren “Bata” Reyes, kinsa maoy gikonsiderar nga greatest of all time (GOAT) sa billiards sa tibuok kalibutan. Tuyo ug tumong ning maong kompetisyon mao ang pagdiskubre og talento sa bag-ong henerasyon sa mga bilyarista.
Alang sa interesadong mangapil, mahimong motawag sa 09650767678. / ESL