P2M gitugyan ni Garcia sa Canlaon isip hinabang

Gi-turn over sa Cebu City government ang P2 milyu­nes nga tseke isip financial assistance ngadto sa Canlaon City niadtong Hulyo 4.

Ang Canlaon City anaa pa sa Alert level II niadtong Hulyo 4.

Ang P2-million cash aid gihatag sa Canlaon City, ug P1-million ngadto sa La Castellana, personal nga gihimo ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia.

Si Garcia miadto sa Canlaon City niadtong Hulyo 4, 2024 aron personal nga mohatag og P3-million nga tseke isip financial assistance sa Canlaon City ug sa Munisipyo sa La Castellana.

Si Canlaon City Vice Mayor Diego E. Santiago ug City Councilor Marianne Angelee A. Soliva, uban sa mga department head sa dakbayan ug mga barangay kapitan, maoy nakadawat sa maong tseke.

Gipasalamatan ni Konsehal Soliva si Garcia sa tabang sa Dakbayan sa Sugbo.

Sa dihang gipangutana bahin sa cash aid sa ubang mga lugar gawas sa Canlaon City ug La Castellana, si Garcia, sa pakighinabi sa telepono sa Sabado, Hulyo 6, niingon nga wala na sanglit ang ubang mga lungsod wala nideklarar og state of calamity.

“Wala man sila mo-declare og state of calamity sa ilang lungsod, so di ta mohatag, requirement man na,” matod ni Garcia.

Sa miaging mga taho sa SunStar Cebu, gusto ni Garcia nga aprubahan sa Konseho sa Dakbayan ang P7 milyunes nga cash aid alang sa mga lokalidad sa Isla sa Negros nga apektado sa pagbuto sa Mt. Kanlaon.

Gikataho nga si Garcia niingon nga nipasalig siya sa paghatag og kantidad sa mga kabos nga Local Government Units nga naapektuhan sa pagbuto sa Mt. Kanlaon.

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo gikataho’ng mohatag unta og P1,000,000 nga cash aid sa Bago City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla (Magallon), ug Pontevedra, samtang ang Canlaon City sa Negros Oriental makadawat og P2,000,000.

Sa dihang gipangutana kon kumusta ang mga dapit atol sa iyang pagbisita, si Garcia niingon nga madungog ang pagtay-og sa ilawom sa yuta.

“Once in a while mulaguto na siya, nakadungog rami once, pero wala ra to,” ni Garcia.

Malaumon si Garcia nga bisan pa man nga ubos pa sa Alert Level II ang lugar, anaa sa maayong kahimtang ang tanan.

“Pag-abot namo didto medyo uwan-uwan gamay, pero I was expecting nga naay mga abo, pero wala naman,” sumala pa niya.

Sugod Hulyo 6, ang Philippine Institute of Volcanology (PHIVOLCS) and Seismology nagmintinar sa status sa Kanlaon Volcano sa Isla sa Negros ngadto sa Alert Level II tungod sa “increasing unrest.”

Trese ka volcanic nga linog ang naobserbahan sugod sa tungang gabii niadtong Hulyo 6.

Hugot nga gibantayan sa Philvolcs ang mga paglihok sa bulkan sukad sa labing uwahi nga pagbuto niini kaniadtong Hunyo 3, 2024. / JPS