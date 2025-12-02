P2M ihatag sa Kapitolyo sa 9 ka simbahan giguba sa linog

Giawhag sa Cebu Provincial Board (PB) si Gobernador Pamela Baricuatro nga mogahin og P2 milyunes matag usa alang sa siyam ka simbahan sa amihanang Sugbo nga naguba sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang resolusyon giaprobahan atol sa regular nga sesyon sa PB niadtong Lunes, Disyembre 1, giduso ni 7th District Board Member Paz Rozgoni.
Sumala sa PB, ang pundo gituyo aron suportahan ang recovery ug pag-ayo sa maong mga estruktura sa kultura ug kabilin nga mahinungdanon sab isip tourist attractions sa tagsa-tagsa nila ka lugar.
Mga simbahan nga giilang mga tourist-destination mao ang Sts. Peter and Paul Parish Church sa Bantayan, Capelinha de Fatima Replica, sa San Remigio, St. Ignatius of Loyola Parish Church sa Kawit, Medellin, San Nicolas de Tolentino Parish Church, sa Malabuyoc, ug Virgen de los Remedios Parish Church, sa Odlot, Bogo City, Cebu
Ang upat ka simbahan nga giila sab nga historical mao ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daanbantayan, San Juan Nepomuceno Parish Church sa San Remigio, Archdiocesan Shrine of San
Vicente Ferrer sa Bogo City, ug San Isidro Labrador Parish sa Tabogon.
Gilatid sa resolusyon nga ang pagpaayo niining mga simbahan magkinahanglan og dakong panahon ug pundo, tungod kay daghan niini ang nagsilbing heritage landmarks ug yawe nga tourism sites sa probinsiya.
Gikutlo sab sa PB ang duha ka naunang resolusyon niadtong Oktubre 20 nga nangayo og tabang sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) ug nagsuporta sa Archdiocese of Cebu ug mga ahensiya sa nasod alang sa rehabilitasyon sa mga naguba nga cultural properties.
Matod sa resulosyon nga ang pagpadali sa pag-ayo sa mga simbahan makatabang sa pagpabangon sa industriya sa turismo sa Sugbo ug makasuporta sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog ug sa nisunod nga mga bagyo. / CDF