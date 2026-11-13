P2M reward sa makatudlo sa mipatay ni Judge Sit

Adunay reward money nga P2 milyunes ang gitanyag si Zamboanga City Mayor Khymer Olaso niadtong makahatag og impormasyon nga moresulta sa pagkadakop sa mga responsable nga nipatay ni Basilan Judge Joseph Wee Sit.
Atol sa regional convention sa Integrated Bar of the Philippines (IBP) sa Zamboanga City niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 13, 2026, gipahibalo ni Olaso nga P1.5 milyon sa ganti maggikan sa iyang personal nga pundo, samtang ang nahibiling P500,000 gidonar gikan sa usa ka indibiduwal.
Gipusil ug gipatay si Sit sa duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo samtang nagmaneho ang biktima padulong sa pantalan niadtong Huwebes sa buntag, Nobiyembre 12, sa Barangay Tumaga, Zamboanga City.
Matod ni Olaso, narekober na sa mga awtoridad sa Maranga Maasin ang motorsiklo nga gigamit sa mga suspek sa pag-atake.
Nagtuo ang mayor nga posibleng may kalabutan sa mga kasong gidumala ni Sit ang motibo sa pagpatay.
Samtang, nagtukod na ang Philippine National Police (PNP) og Special Investigation Task Force nga motutok sa imbestigasyon ug ang pagdakop sa mga responsable./ TPM / SunStar Philippines