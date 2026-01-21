P2M smuggled nga sigarilyo nasakmit

Mokabat ngadto sa P2 milyunes nga pinayuhot nga sigarilyo ang na-intercept sa Cebu Provincial Police Office ug Criminal Investigation and Detection Group-Cebu Provincial Field Unit sa Barangay Kangwayan, Lungsod sa Madredijos, isla sa Bantayan sa Miyerkules, Enero 21, 2026.
Sa maong operation dunay usa ang nadakpan nga mao si alyas Anthony, hingkod, taga Barangay Tabagak, Madredijos, naatlan sa mga operatiba nga namaligya sa maong sigarilyo nga walay marka nga graphic health warning, kalapasan sa Republic Act 10643 kon Graphic Health Warnings Law.
Nakuha gikan sa dinakpan ang 40 ka master cases sa lainlaing brand sa sigarilyo human nga nilusad og buy-bust ang polis nga nagpaila nga kustomer, nagpakaaron ingnon nga nipalit balor og P25,000 nga niresulta sa pagkasikop sa suspek. / AYB