P2M solar energy system gimuntar sa prisuhan sa lungsod sa Consolacion

Aron makunhoran ang gasto sa elektrisidad og dul-an sa P50,000 matag buwan, ang P2-million solar energy system gimuntar sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa lungsod sa Consolacion.

Kung makumpleto na, ang prisuhan mao ang labing una sa rehiyon nga nagsalig sa solar energy alang sa mga panginahanglanon sa kuryente, si BJMP Chief Inspector Bryan Roy Mercado miingon sa mga tigbalita kaniadtong Miyerkules, Oktubre 16, 2024.

Ang proyekto adunay usa ka hybrid inverter solar power system nga may 48 nga mga panel diin ang matag usa makahimo sa pagmugna og 560 watts.

Kini nga setup gilauman nga makahatag sa kinatibuk-ang output nga 24 kilowatts nga makatabang sa pasilidad nga mabalhin gikan sa pagsalig sa tradisyonal nga power grid, matod ni Mercado.

Si Mercado midugang nga ang inisyatiba dili lamang mahitungod sa pagdaginot sa gasto kon dili lakip na sa pagdumala sa kinaiyahan.

“This is the largest solar power system in any BJMP facility in Region 7. Some jails have small solar setups, but this is by far the most extensive for a jail unit,” matod ni Mercado.

Sigon ni Mercado nga ang maong sistema makamugna og kuryente dili lang sa jail facility kon dili lakip na sa Consolacion Police Station, Comelec Office, ug sa duol nga municipal covered court.

“The installation began last week, and we expect it to be completed by the end of this week,” dason niya.

Pinaagi sa paggamit sa renewable energy, dili lamang sila makadaginot sa bayranan sa kuryente kon dili makapamenos usab sa epekto sa kinaiyahan. Ang sistema nag-una nga mokuha ug kuryente gikan sa adlaw, nga maoy mas limpyo, malungtarong tinubdan sa enerhiya, matod ni Mercado.

Ang air conditioning units, electric fan, ug uban pang appliances nga gigamit pag-ayo sa prisuhan modagan na sa solar power, pagsiguro nga mas episyente sa enerhiya ang operasyon.

Sa laing bahin, sa buwag nga pakighinabi niadtong Miyerkules, ang executive assistant sa Consolacion Mayor nga si Alvin Duazo miingon nga ang mga plano nagpadayon alang sa pagtukod og bag-ong jail facility sa Barangay Panas.

Ang bag-ong pasilidad nga gidesinyo sa pag-accommodate sa mas daghang persons deprived of liberty (PDLs), ang kasamtangang populasyon sa jail facility adunay 300 ka mga piniriso.

Ang pasilidad pundohanan og P159 milyunes nga budget nga gikan sa pundo sa nasudnong kagamhanan.

Dugang ni Duazo nga sugdan na sa sunod tuig ang construction ug gipaabot nga molungtad og usa ug tunga sa tuig aron mahuman.

“There will be a bidding process involving the BJMP, the local government unit, and the contractor to ensure the smooth implementation of the project,” dason niya. / CAV