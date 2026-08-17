P300,000 nga shabu nasakmit gikan sa HVI

Nadakpan ang usa ka giisip nga High Value Individual (HVI) ug nakuhaan og daghang pakete sa ilegal nga drugas atol sa operasyon niadtong alas 11:29 sa gabii sa Agusto 14, 2026, sa Sityo Omega, Barangay Sawang Calero, Siyudad sa Sugbo
Ang suspek nga si Ai Geronimo Gutang Jr., 45 anyos, minyo, alyas Apang, residente sa Solarium Street, Barangay Duljo-Fatima, Cebu City, gitanggong sa Sawang Calero Police Station samtang giandam ang kasong kalapasan sa balaod batok sa ilegal nga paghupot ug pagpamaligya og drugas.
Matod ni Police Major Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, sa pakighinabi sa SunStar SuperBalita Cebu, nakuha gikan kang Apang ang 50.09 gramos nga gituohang shabu nga mokantidad og P340,612.
Sumala sa opisyal, giila si Apang isip usa ka big-time drug pusher ug dugay na umanong nalambigit sa ilegal nga kalihukan.
Nasayran sab nga nadakpan na kaniadto si Apang sa Mandaue City niadtong 2024 tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kalabot sa ilegal nga paghupot og armas. / GPL