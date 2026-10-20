P300K ang danyos sa sunog sa Tres de Abril

Gibanabana sa P300,000 ang kantidad sa danyos sa sunog nga niigo sa tulo ka dagkong balay sa Tres de Abril, Barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 9 pasado sa buntag, Martes, Oktubre 20, 2026.
Base sa Bureau of Fire Protection (BFP), ang tulo ka balay ginama sa light materials ug daan na.
Apan wala hingpit nga masunog ang mga balay kay dali rang natabang ang sa kabomberohan.
Giila sa BFP nga partially damaged lamang ang mga kabalayan.
Gisaka sa BFP ngadto sa first alarm ang insidente. Nakontrolar ang sunog alas 9:42 sa buntag ug hingpit nga napalong paglabay sa upat ka minuto.
Nasayran nga nagsugod ang kalayo sa likod nga bahin sa balay nga gipanag-iya ni Michelle Tornilla.
Nakurat ang mga silingan sa dihang kalit silang nakadungog og pagbuto ug nawad-an og suplay sa kuryente.
Walay gikatahong naangol o namatay sa maong insidente.
Padayon pang giimbestigar sa BFP ang hinungdan sa sunog. / JDG