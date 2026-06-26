P300K nga halin gikawat; P650 na lang ang narekober gikan sa suspek

Nabalhog sa bilanggoan ang usa ka 25 anyos nga lalaki human niya matud pa gikawat ang P300,000 nga halin sa tindahan sa Barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay, niadtong Biyernes sa kadlawon, Hunyo 26, 2026.
Ang suspek nga nadakpan giila nga si alyas “Zaldy,” 25 anyos, ulitawo ug residente sa Barangay Quiot, dakbayan sa Sugbo.
Paspas nga nasubay sa mga sakop sa Talisay City Police Station ang suspek pinaagi sa pagsusi sa CCTV footage sa maong tindahan, diin dako ug klaro kaayo ang nawong ni Zaldy uban sa laing lalaki nga nagmaneho sa motorsiklo nga gigamit sa krimen.
Sa gihimo nga hot pursuit operation sa kapulisan, narekober gikan sa suspek ang steel box nga gibutangan sa kwarta.
Apan sa giingong P300,000 nga sulod niini, P650 na lang ang nabilin nga cash sa maong kahon sa dihang narekober.
Kasamtangan nga nagpadayon ang gihimo nga manhunt operation ug lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron matultolan ug madakpan ang kauban ni Zaldy. / GPL