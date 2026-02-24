P300M nga LGSF para sa bugas, imprastraktura nadawat sa Sugbo

Nakadawat ang Lalawigan sa Sugbo og P300 milyunes nga Local Government Support Funds (LGSF) gikan sa nasudnong kagamhanan, diin ang katunga niini gitagana alang sa pagpanghatag og bugas ug ang laing katunga alang sa mga proyekto sa imprastraktura.
Gibutyag ni Cebu Provincial Assistant Administrator Aldwin Empaces niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, nga si Gobernador Pamela Baricuatro didto sa Malacañang aron dawaton ang Special Allotment Release Order alang sa maong P300 milyunes nga alokasyon ubos sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos.
Matod ni Empaces, ang pundo direktang i-download ngadto sa kagamhanan sa lalawigan kinsa mao nay moimplementar sa mga programa.
Dugang niya, kini nga alokasyon nagpakita sa pagsalig sa nasudnong kagamhanan ngadto sa mga local government units (LGUs).
Matod niya, gihatagan og dako nga responsibilidad sa administrasyong PBBM ang mga LGU tungod sa ilang ka epektibo.
Alang sa programa sa seguridad sa pagkaon, gibanabana nga moabot sa 30,000 ka mga kabos nga pamilya ang makapahimulos sa pagpanghatag og tag-10 ka kilo nga bugas matag usa.
Ang P150 milyunes nga pundo sa imprastraktura mosuporta sab sa dugang mga pagsemento sa dalan aron mapalig-on ang farm-to-market road networks, ilabi na sa mga 4th ngadto sa 6th class municipalities.
Sa dihang gipangutana bahin sa kamahinungdanon sa LGSF, giingon ni Empaces nga
mahinungdanon kini tungod kay naghatag kini og gahom sa mga LGU sa pagpatuman direkta sa mga prayoridad nga proyekto.
Gipatin-aw niya nga ang mga LGU ang mas nasayod sa mga problema sa ilang dapit, apan usahay dili kini mapatuman tungod sa limitado nga National Tax Allotment o kita sa probinsiya.
Gidugang sab niya nga ang direktang suporta sa mga LGU makapapaspas sa implementasyon sa mga proyekto imbes nga iagi sa mga regional line agencies sama sa Department of Public Works and Highways (DPWH). / CDF