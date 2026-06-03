P3.12M nga ayuda gihatag sa nasunogan sa Cebu City

Kapin P3.12 milyunes nga cash assistance gikan sa Dakbayan sa Sugbo ang giapudapod ngadto sa 260 ka pamilya nga naapektuhan sa mga sunog nga nahitabo sa siyam ka barangay niadtong Hunyo 3, 2026, aron makatabang sa ilang pagbangon gikan sa mga kadaot nga ilang nasinati.
Pinaagi sa Department of Social Welfare Services (DSWS), ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Quiot, Bacayan, Ermita, Tisa, Pahina Central, Bonbon, Inayawan, Calamba, ug Apas nakadawat og pinansyal nga tabang.
Ang mga tagbalay kansang mga balay partially o totally damaged nakadawat og P20,000, samtang ang mga sharers nakadawat og P10,000, ug ang mga lodgers ug absentee owners nakadawat og P5,000.
Si DSWS head Portia Basmayor niingon nga ang ayuda, nga gipundohan sa dakbayan, gitagana alang sa mga biktima sa 11 ka insidente sa sunog lakip na sa Barangay Quiot ug Apas.
Matod ni Basmayor, ang tanang kwalipikadong benepisyaryo giagi og validation sa departamento aron masuta ang gidak-on sa kadaot sa ilang mga balay ug mapamatud-an ang ilang pagpanag-iya.
“Ang tanan nga na-validate, makadawat gyud,” matod niya.
Atol sa pag-apudapod sa ayuda, gipasalig ni Mayor Nestor Archival sa mga biktima sa sunog nga magpadayon ang suporta sa kagamhanan sa siyudad samtang naningkamot silang makabangon.
“Gamay ra kini nga tabang gikan sa siyudad alang sa mga biktima,” matod sa mayor.
Gitataw sab ni Archival nga adunay kabalaka ang siyudad sa kahimtang sa mga naapektuhang pamilya ug andam kini nga motabang sa matag higayon nga adunay katalagman.
Nipadayag sab ang mayor og kabalaka bahin sa dili hustong paglabay sa basura, ilabina sa mga barangay nga adunay mga benepisyaryo sa ayuda.
“Atong praktison ang pagsunod sa waste segregation ug husto nga paglabay sa basura,” matod ni Archival kinsa nidugang nga ang responsableng pagdumala sa basura maayong ehemplo alang sa umaabot nga mga henerasyon.
Ang maong pahayag gisulti pipila ka adlaw human siya nipatik og video sa iyang Facebook page niadtong Hunyo 1, 2026, nga nagpakita sa usa ka tawo nga giingong naglabay og mga sako sa basura ngadto sa dagat duol sa Pasil Fish Market.
Sa iyang post, iyang gisulat:
“Mahimong makapanglimpyo ang gobiyerno sa basura, apan ang katawhan ra ang makapahunong niini sa pagbalik.”
Usa sa mga benepisyaryo gikan sa Barangay Ermita niingon nga dako na nga tabang ang salapi alang sa ilang pamilya aron matubag ang ilang panginahanglan, apan nabalaka gihapon siya nga dili kini igo aron matukod pag-usab ang ilang balay.
“Gamiton namo kini sa pagpalit og pagkaon, apan dili pa kini igo aron mapatukod pag-usab ang among balay,” matod niya samtang naghulat sa pagdawat sa ayuda. Sigon niini, nagpuyo karon ang ilang pamilya sa usa ka temporaryong puloy-anan nga gihimo gikan sa gigamit nang plywood ug uban pa nga mga materyales nga ilang nasalbar.
Ang sunog nga nakaapekto sa ilang komunidad nahitabo niadtong Abril 4, halos duha ka bulan sa wala pa ang pag-apudapod sa maong ayuda. / Lee Hashman Patalita ug Jhoyenn Sumayang, mga intern sa CNU