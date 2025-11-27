P3.3M tabang sa mga biktima sa linog sa San Rem gikan sa Aboitiz Foundation

Mokabat sa 225 ka pamilya sa San Remigio, Cebu nga nabiktima sa magnitude 6.9 nga linog ang nakadawat og hinabang alang sa pagpatukod og balik sa ilang pinuy-anan gikan sa Aboitiz Foundation niadtong Huwebes, Nobiyembre 27, 2025.
Ang tabang nga nagkantidad og P3.3 milyunes naglakip sa mga materyales sa pagtukod, semento, ug cash-for-labor nga suporta, uban ang tumong nga matabangan ang mga residente sa pag-ayo sa ilang mga balay nga partially o totally damaged.
Si Mayor Mariano Martinez sa San Remigio ug Anton Perdices, Chief Operating Officer sa Distribution Utilities, Aboitiz Power, nagkanayon nga ang inisyatiba usa ka mahinungdanon nga lakang sa pagtabang sa mga pamilya nga makabalik sa pagpatukod sa ilang mga pinuy-anan nga naguba sa linog.
Matod ni Fred Dalumpines, Impact Lead for Climate Action sa Aboitiz Foundation, sa 225 ka benepisyaryo, 168 ang gi-classify nga partially damaged nga mga panimalay, samtang 57 ang nalista nga totally damaged.
Gipasabot ni Dalumpines nga alang sa partially damaged nga mga balay, ang matag benepisyaryo makadawat og P10,000, nga gibahin sa P3,500 nga semento, P3,500 nga construction materials, ug P3,000 nga cash for labor.
Samtang kadtong adunay totally damaged nga mga balay makadawat og total nga tabang nga P30,000, nga naglangkob sa P6,000 nga cash for labor, P12,000 nga semento, ug P12,000 nga construction materials.
Ang Aboitiz Foundation nakig-alayon sa lokal nga kagamhanan ug sa Municipal Social Welfare and Development Office aron maseguro ang husto nga validation ug malikayan ang pagkadoble sa paghatag. / DPC