P3.4M nga shabu nasakmit sa live-in partner sa Dauis

Mag-live-in partner nga giila nga mga high value target ang pulos nasikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Bohol uban sa Bohol Police Provincial Office, Dauis Municipal Police Station, ug PNP Bohol Maritime Unit atol sa buy-bust sa Purok 3, Barangay Dao, Lungsod sa Dauis, Probinsiya sa Bohol sa Miyerkules, Septiyembre 17, 2025.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa mga suspek nga sila si alyas Gabriel, 30, boatman nga maoy target sa operation ug ang iyang kaipon nga kakonsabo sa iyang ilegal nga negosyo nga si alyas Marilyn, 39, masahista, nga pulos nagpuyo sa Barangay Dao, Lungsod sa Dauis.
Nakuha sa mga operatiba ang 22 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 510 gramos nga dunay estimated average market value nga P3,468,000.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, cellular phone, ug packaging materials samtang ang duha kasamtangan nga gikustodiya sa Dauis Municipal Police Station.
Bag-ong drug persobality ang duha ug wala nalakip sa monitoring sa PDEA 7.
Ang Barangay Dao gideklarar nga drug cleared sa Dauis.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang atubangon nga kaso sa mag-live-in partner. / AYB