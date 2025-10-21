P3.4M nga shabu nasakmit sa Mandaue

Nasikop atol sa buy-bust ang usa ka regional-level drug personality sa Barangay Cabancalan, Dakbayan sa Mandaue, alas 8:24 niadtong Biyernes sa gabii, Oktubre 17, 2025.
Kini niresulta sa pagkasakmit sa gituohang shabu nga mokabat sa P3.4 milyunes ang kantidad.
Ang dinakpan mao si alyas “Vane,” 37-anyos, residente sa Barangay Pulangbato, Siyudad sa Sugbo nga nasikop sa hiniusang operasyon sa City Intelligence Unit (CIU) ug City Drug Enforcement Unit (CDEU) sa Mandaue City Police Office (MCPO), sa koordinasyon uban sa Regional Intelligence Division (RID) 7.
Nasakmit ang gibanabana nga 500 gramos sa gituohang shabu nga dunay gibanabana nga street value nga P3.4 milyunes.
Ang suspek dugay na nga gipaubos sa surveillance kay naglambigit sa illegal drug trade sa Mandaue ug Cebu City.
Nalista siya isip usa ka regional-level target hinungdan nga napahigayon ang buy-bust.
Si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro-Kantuna, spokesperson sa MCPO, nagkanayon nga ang pagkasikop resulta sa hugot nga koordinasyon tali sa mga law enforcement units.
Ang kaso batok kang “Vane” pormal nang gipasaka sa prosecutor’s office niadtong Oktubre 22, 2025.
Kasamtangan siyang gitanggong ug nag-atubang sa kaso sa paglapas sa Sections 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga walay piyansa.
Samtang, si Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., City Director sa MCPO, nidayeg sa iyang mga sakop ug sa mga regional counterparts sa kalampusan. / ABC