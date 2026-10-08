P3.4M smuggled nga sigarilyo, gisakmit

Nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang P3.4 milyulnes nga kantidad sa gituohang smuggled nga sigarilyo samtang nagpatuman unta og hot pursuit batok sa suspek sa pagpamusil sa Barangay Tuyan, Naga City niadtong alas 12:30 sa hapon Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
Matod sa Naga City Police, nakita sa mga operatiba ang mga kahon sa sigarilyo samtang ilang gigukod ang suspek sa pagpamusil sa usa ka Jordanian national niadtong Martes, Oktubre 6.
Sa ilang pagsusi, nasuta sa mga polis nga walay mga permit nga napakita sa pagbaligya ug pag-apudapod sa maong mga sigarilyo, hinungdan nga ila kining giimbargo.
Gidayeg ni Police Col. Abubakar Mangelen Jr. ang mga polis sa Naga City Police Station tungod sa pagkadiskobre sa mga sigarilyo atol sa ilang operasyon.
Gipasabot ni Mangelen ang kamahinungdanon sa pagkamabinantayon sa mga polis atol sa bisan unsang operasyon tungod kay posible nga makadiskobre sila og laing kalapasan sa balaod.
“We will continue to act on violations uncovered through lawful police operations and ensure that confiscated items are properly documented, secured, and referred to appropriate authorities for proper disposition,” matod niini.
Gipasalig ni Mangelen nga magpadayon ang kapulisan sa pagpalig-on sa pagpatuman sa balaod batok sa smuggling sa sigarilyo ug uban pang ilegal nga mga produkto. / AYB