P35 nga umento sa minimum nga sweldo sa NCR giuyonan

Giaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board-National Capital Region (RTWPB-NCR) ang P35 kada adlaw nga umento sa sweldo sa mga minimum wage earner sa rehiyon.

Sa kamandoan nga gipirmahan niadtong Hunyo 27 apan gimantala lamang sa Lunes, Hulyo 1, 2024, ang RTWPB nagtakda sa bag-ong minimum wage rate alang sa non-agricultural ngadto sa P654 gikan sa P610, samtang P608 gikan sa 573 alang sa agriculture, service ug retail establishment nga adunay 15 ka mga trabahante o mas ubos ug ang mga establisemento sa paggama nga kanunay nga nag-empleyo og di molabaw sa 10 ka mga trabahante.

Gipublikar kini sa Hulyo 1 nga edisyon sa usa ka kinatibuk-ang publikasyon ug moepekto human sa 15 ka adlaw.

“The minimum wage rates prescribed under this Order shall be for the normal working hours which shall not exceed eight (8) hours of work a day,” mabasa sa mando.

Ang katapusang usbaw nga P40 sa minimum nga suholan sa NCR gipatuman niadtong Hulyo 16, 2023.

Kaniadtong Mayo 1, Adlaw sa mga Mamumuo, gimandoan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya sa paghimo og palisiya sa suholan nga magpahigayon og usa ka review sa suholan sa tibuok nasod aron makunhuran ang epekto sa inflation. / TPM, SunStar Philippines