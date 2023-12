P352M shabu nasakmit sa 1 ka tuig sa CCPO

Mokabat og sa P352.3 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Cebu City Police Office sukad nilingkod sa katungdanan si Police Colonel Ireneo Dalogdog isip hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sugod sa Oktubre 2022 hangtod sa Nobiyembre 2023.

Sa data nga gipakita ni Police Lt. Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, moabot sa 51,818 gramos kun 51.8 kilo sa gituohang shabu ang ilang nasakmit.

Nakalusad ang kapulisan og 1,978 ka anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 2,314 ka drug personalities, 249 niini mga high value individual (HVI) kun dagko nga mga durugista.

Matod ni Rafter nga ang labing daghan og nasakmit nga ilegal nga drugas mao ang City Intelligence Unit sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Guardaya.

Gisundan kini sa Sawang Calero Police Station nga gi­dumala ni Police Major Francis Renz Talosig ug Drug En­forcement Unit (DEU) ni Police Major Jonathan Taneo.

Pasabot ni Rafter nga ang maong gidaghanon sa ilegal nga drugas nagpakita nga bisan sa kadaghan sa gihatagan og pagtagad sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa pagpangulo ni Dalogdog, wala sila nihunong sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas.

“Diri ninyo makita nga very relentless gyud ang Cebu City Police Office despite the several activities nato,” matod ni Rafter.

Dugang sa police official nga mosaka pa ang maong gidaghanon tungod kay wala pa maapil niini ang kapin sa usa ka kilo nga nakuha sa Mambaling Police Station ug sa ubang special units.

Nipasalig si Rafter nga ning nagkaduol ang holiday season, ila pang hingusgan ang pagpanakop sa mga nalambigit sa ilegal nga drugas kay sila nagtuo nga mosaka ang demand niini karon.

Gipahugtan pa ang ilang intelligence monitoring uban sa komunidad aron mapugngan ang pagkuyanap niini sa kadalanan sa dakbayan.