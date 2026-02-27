P358M expansion sa water system, septage treatment plant sa Carcar

Gipresentar sa Carcar Water District ang P358.11 milyunes nga expansion sa ilang water supply system ug ang pagtukod og duha ka septage treatment plants (STP) aron matubag ang nagkadakong panginahanglan sa tubig ug sanitasyon sa Dakbayan sa Carcar.
Base sa ilang Environmental Performance Report and Management Plan (EPRMP), ang maong sugyot naglakip sa usa ka Level III water supply project nga gilaumang moserbisyo sa gibanabana nga 140,308 ka mga lumolupyo.
Gibanabana sa maong report nga ang panginahanglan sa tubig sa mga panimalay moabot ngadto sa 14.03 hangtod 18.24 milyunes ka litro kada adlaw.
Duha ka planta ang pagatukoron—ang STP I sa Barangay Tuyom ug ang STP II sa Barangay Napo. Ang matag usa niini gibanabana nga mokantidad og P110 milyunes.
Magbutang og mga pumping station sa Ylaya Bolinawan, Talamban Napo, ug Luan-luan Poblacion 1 aron mapalapdan ang tinubdan sa tubig ug madumala ang pagkuha sa groundwater.
Magtukod sab og mga elevated storage tank sa Mahayahay Guadalupe ug Dandan Poblacion 1, dungan sa pagtaod sa dul-an 100 kilometros nga bag-ong mga transmission ug distribution pipelines.
Sumala sa EPRMP, ang mga pumping station mogamit og mga high-efficiency, variable-speed submersible pumps nga adunay backup generator.
Ang mga tangke sa tubig himuon gikan sa glass-fused-to-steel bolted tanks.
Alang sa septage treatment plants, gitan-aw ang paggamit sa mga modernong teknolohiya sama sa Sequencing Batch Reactor, Activated Sludge Process, ug Moving Bed Biofilm Reactor aron maseguro ang saktong paglimpyo sa hugaw nga tubig. / EHP