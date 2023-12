P35K bonus dunay paglaom?

Kapin sa duha ka semana sa dili pa ang Pasko, wala pay kasigurohan sa gisugyot nga P35,000 nga Christmas bonus ug P10,000 nga gratuity pay sa mga kawani sa Cebu City Hall.

Apan ang City Treasurer Office (CTO) nipasalig nga dunay makuhaan og pundo alang sa maong katuyoan.

Samtang, ang Cebu City Council magtigom pa sa Miyerkules, Disyembre 13, 2023 alang sa final deliberation sa gisugyot nga kantidad.

Sa text message niadtong Dominggo, Disyembre 10, 2023, si Cebu City Councilor Noel Eleuterio Wenceslao, chairperson sa committee on budget and finance, niingon nga panahon na nga mahibaw-an nila kon pila ang ilang mahatag alang sa mga bonus human sa maong sisyon.

NAAY PUNDO

Sa pakighinabi niadtong Biyernes, Disyembre 8, 2023, si Cebu City Treasurer Mare Vae Reyes, niingon nga adunay i­gong pundo alang sa gisugyot nga P35,000 nga Christmas bonus alang sa mga kaswal ug regular nga empleyado, ug mga opisyal sa siyudad ingon man sa P10,000 nga gratuity pay alang sa job order personnel.

“In terms of funding, dili jud siya additional funding sa 50 billion, it’s the savings of the personal services like naa man tay plantilla positions nga naa na siyay funds, but then wala siya ma-fill up within the year. So, gigamit nato siya’ng sa­vings nga maoy atong gamiton as source sa atong bonus karon...ma-meet ra sya atong P35,000 each,” matod ni Reyes.

Si Reyes nagkanayon nga ang kantidad nga gikinahanglan kuhaon gikan sa P8 bil­yones nga mao lamang ang natigom nga kantidad alang sa P50 bilyones nga budget alang sa tuig 2023.

“As of karon, naa tay P8 billion...nganhi ni siya kuhaon ang P35,000,” dugang niya.

Siya midugang nga lakip ang gisugyot nga P10,000 alang sa job order (JO) personnel makuha usab gikan sa wala magamit nga pundo sa 2023 annual budget.

Sa miaging report sa SunStar Cebu, giingon nga sa P8 bil­yones, P5 bilyones lang alang sa pipila ka proyekto.

Alang sa tuig 2024, ang gisugyot nga budget doblehon ngadto sa P100 bilyon.

Gidugang ni Reyes nga ang gikabalak-an lang sa mga konsehal kon posibleng ma-release sa treasurer’s office ang mga bonus sa dili pa ang Pasko.

Siya niingon nga ang executive department mobuhat sa ilang bahin sa pagpagawas sa mga bonus sa sayo, kon sila (konseho sa lungsod) mahimo nga magdesisyon karong Disyembre 13.

Dugang pa niya nga gimandoan siya ni Wenceslao nga dili pa ibutang ang kantidad sa payroll, kon ila kining andamon daan bisan wala pa ang final nga kantidad.