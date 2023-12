P35K bonus sa kawani ‘nagbitay pa sa lanot’

Tulo nalang ka semana sa di pa ang adlaw sa Pasko, ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang mopatawag og budget hearing aron nga masayran gikan sa buhatan sa city treasurer kon aduna pa bay pundo alang sa gisugyot nga P35,000 nga bonus alang sa mga regular ug kaswal nga empleyado ingon man elected officials, ug P10, 000 nga gratuity pay alang sa job order (JO) personnel.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Dominggo, Disyembre 3, 2023, si City Councilor Noel Wenceslao, committee on budget and finance chairperson, nagkanayon nga ang konseho mopatawag og special session karong adlawa, Disyembre 4, aron mohangyo og budget hearing.

“For sure naa jud tay maha­tag, but as to the P35,000, dili ko maka-assure ana kay it needs a collective decision from the council,” matod ni Wenceslao.

NAGKINAHANGLA’G P182M

Ang Cebu City Government adunay 1,345 ka regular, 3,000 ka casuals ug 3,000 ka JOs.

Nagkinahanglan kini og labing minos P182,000,000 alang sa bonus ug sa gratuity pay.

Matod niya, human sa budget hearing, mohimo siya og committee report aron nga tukion sa konseho.

Gidugang niya, usa ra ka budget hearing ang himuon tungod kay ang maong butang gikonsiderar nga dinalian ug gikinahanglan. Ang gisugyot nga lakang dili na moagi sa naandan nga tulo ka pagbasa, apan ipailawom sa usa ka ka­tapusang deliberasyon.

Base sa suwat nga pinetsahan niadtong Nobiyembre 20 nga alang kang Acting Vice Mayor Donaldo Hontiveros ug gipirmahan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, ang naulahi nangayo og dinaliang pagpalabang sa ordinansa nga naghatag og gratuity pay ngadto sa JO.

Sa pagkutlo sa Article 107 sa Local Government Code of 1991, si Garcia nihatag og gibug-aton sa gahom sa local chief executive sa pagtino sa mga butang nga makonside­rar nga dinalian lakip na sa uban, bisan unsang legislative nga butang sama sa, apan dili limitado sa, mga ordinansa ug mga resolusyon.

Gikutlo usab ni Garcia ang pipila ka mga opinyon sa Department of the Interior and Local Government, ug ang kaso ni Malonzo v. Zamora (G.R. No. 37718, 27 July1999) diin ang kor­te mipahayag nga walay bisan unsa sa balaod nga nagdili sa tulo ka pagbasa sa usa ka proposed ordinance ipahigayon sa usa lang ka adlaw sa sesyon.

Sa pagkutlo usab sa Article VIII sa Administrative and Regulatory Ordinance, si Garcia nikutlo nga “No ordinance shall be considered for final deliberation unless it has been reported out by the proper committee to which it was referred or certified as urgent by the city mayor.”

Matod ni Wenceslao, ang resolusyon alang sa P35,000 nga bonus ug ang ordinansa alang sa paghatag og gratuity pay gikonsiderar nga dinalian nga mga butang.

Sa nangaging mga pakighi­nabi, si Garcia niingon nga kinahanglang ipasar una ang ordinansa sa dili pa makaha­tag ang siyudad og insentibo sa mga JO, nga nagpasabot nga ang siyudad walay employer-employee nga relasyon sa JOs, hinungdan nga ang naulahi walay katungod sa bisan unsang espesyal nga mga benepisyo sama sa mga bonus.

PILA’Y MADAWAT

Sa iyang gisugyot nga ordinansa alang sa paghatag og gratuity pay, si Garcia nitumbok sa kantidad sa kuwarta nga ma­dawat sa mga JO subay sa ilang katuigan sa pagserbisyo.

Ang mga JO nga nakaserbisyo og wala pay duha ka buwan makadawat og kantidad nga dili molapas sa P1,000.

Kadtong nagserbisyo og sobra sa duha apan dili molapas sa tulo ka bulan, makadawat og kantidad nga dili molapas sa P2,000.

Kadtong nagserbisyo og sobra sa tulo apan dili molapas sa upat ka bulan, makadawat og kantidad nga dili molapas sa P3,000.

Sa mga nagserbisyo og sobra sa upat apan dili molapas sa lima ka bulan, ang kantidad dili molapas sa P4,000.

Sa kataposan, alang niadtong nagserbisyo og kapin sa lima ka buwan, dili molapas sa P5,000 ang kantidad.

Niadtong 2018, sa panahon ni kanhi mayor Tomas Osmeña, dul-an sa 5,000 ka mga regular ug contractual nga empleyado sa City Hall nakadawat lang og P10,000, samtang 3,000 ka mga empleyado sa JO nakadawat og P2,000.

Niadtong 2019, sa panahon ni kanhi mayor Edgardo Labella, ang Christmas bonus sa mga empleyado midoble ngadto sa P20,000.

Bisan pa, sa panahon sa pandemiya sa coronavirus kaniadtong 2020, gipili sa siyudad nga hatagan lang sila og P10,000.

Niadtong 2021 ug 2022, ang siyudad mibalik sa paghatag og P20,000 nga Christmas bonus sa mga regular ug casual nga empleyado niini.