P35M fuel subsidy sa drivers sa Cebu City, gi-validate pa

Nagpaabot pa sa validation sa mga benepisyaryo ang P35 milyunes nga fuel subsidy sa Cebu City alang sa mga drayber sa pampublikong transportasyon, human gipagawas ni Mayor Nestor Archival ang executive order nga magtakda sa proseso sa pag-validate ug pag-apud-apod sa ayuda.
Pinaagi sa Executive Order No. 116 nga gipirmahan niadtong Oktubre 14, 2026, gimanduan ang Department of Social Welfare Services (DSWS) nga susihon ang mga aplikasyon, maghimo sa katapusang listahan sa mga kuwalipikadong benepisyaryo ug mangandam sa payroll sa dili pa ipagawas ang subsidy.
Sakop sa programa ang mga kuwalipikadong habal-habal, taxi, modernong pampublikong transportasyon ug tradisyonal nga mga drayber.
Apan, wala magtakda ang mando og petsa sa pag-apudapod o eksaktong kantidad nga madawat sa matag benepisyaryo.
Gilauman unta nga maapudapod ang ayuda niadtong Mayo ug mokabat sa 10,000 ka drayber ug rider ang matabangan.
Apan, gi-postpone ang programa human nisaka sa mga 35,000 ang nalakip sa listahan, nga nagpatumaw og kabalaka nga adunay mga dili full-time nga drayber nga nalakip.
Niadtong Hulyo, gimanduan ni Archival ang laing hugna sa validation human nigawas ang mga pasangil nga adunay mga empleyado sa barangay, barangay tanod ug call center worker nga nalakip isip habal-habal driver.
Gipaningkamotan sab sa siyudad nga itandi ang ilang rekord sa laing listahan sa mga 8,000 ka drayber nga gisumiter ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover.
Ubos sa bag-ong giya, ang mga habal-habal driver kinahanglang rehistradong botante sa Cebu City, full-time nga drayber, adunay balidong lisensiya ug wala nag-operate pinaagi sa ride-hailing application.
Kinahanglan sab silang mopamatuod pinaagi sa ilang organisasyon nga wala sila makadawat og laing fuel subsidy gikan sa gobiyerno.
Kinahanglan isumiter ang kopya sa lisensiya, voter’s certification ug litrato nga makita ang drayber uban sa motorsiklo ug klarong plaka niini.
Ang mga drayber sa taxi, moderno ug tradisyonal nga pampublikong transportasyon kinahanglan sab rehistradong botante sa siyudad ug wala makadawat og laing fuel subsidy gikan sa gobiyerno. Kinahanglan nilang isumiter ang kopya sa lisensiya, voter’s certification ug litrato sa sakyanan nga klarong makita ang plaka.
Ang DSWS maoy mangulo sa pagproseso sa mga aplikasyon ug makig-alayon sa mga personnel nga itudlo sa Office of the City Mayor alang sa pag-verify sa mga aplikante.
Ang P35 milyunes nga pundo alang sa subsidy gigahin ubos sa Supplemental Budget No. 1 for 2026, nga gitugotan pinaagi sa City Ordinance No. 2816. / CAV