P364K balor sa ukay-ukay, gisakmit sa Mandaue City

Gironda sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7 - Mandaue City Field Unit ang usa ka ukay-ukay warehouse sa P. Basu-bas Street, Barangay Tipolo, Mandaue City, alas 2:23 sa hapon niadtong Huwebes, Disyembre 11, 2025.
Nadakpan sa mga opera-tiba ang admin staff nga si alyas Rose, 28, nga taga Isabela Province apan kasamtangang nagpuyo sa Mandaue.
Nasakmit sa CIDG 7 ang 50 ka bundle sa ukay-ukay nga gibana-bana og P364,000 ang kantidad, lakip ang P11,500 buy-bust money.
Human sila makadawat og impormasyon nga ang maong warehouse nag-stock ug nagbaligya og imported ukay-ukay, gi-surveillance dayon nila si Rose ug gi-buy-bust.
Nakapalit ang CIDG 7 og duha ka bundle gikan kaniya ug gipahigayon dayon ang pagdakop.
Si Rose gitanggong sa CIDG 7 aron pasakaan og kaso ubos sa RA 4653. / AYB