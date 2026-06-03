P367.9M budget giaprobahan sa Cebu Provincial School Board

Aron masugdan ang pagpanday sa dugang mga classrooms ug pagpanindot sa mga pasilidad sa mga tunghaan sa Probinsiya sa Sugbo, giaprubahan sa Cebu Provincial School Board (CPSB) ang moabot sa P367.9 milyunes nga supplemental budget alang sa 2026
Pinaagi sa Special Education Fund (SEF), ang dugang pundo maoy moabag sa pag padayon sa education initiatives kalakip niinni ang province-wide school feeding program, pagdugang og smart classrooms, mobile learning, ug uban pa.
Ang 100 milyunes sa maong pundo maoy igahin sa feeding program samtang ang laing P100 milyunes maoy gamiton alang sa pag-construct sa dugang classrooms.
Gipahibawo sa Kapitolyo nga ang kagamhanan nakig-alayon na sa Provincial Nutrition Action Officer aron mo-develop og implementation strategy alang sa feeding program aron dili na kini madugang sa giingong kahasol sa mga magtutudlo ug ginikanan.
Samtang gidugang sab sa gobernador nga kabahin sa pundo sa pagpanday sa classrooms ang P700 milyunes gikan sa nilabay nga pundo.
Sa nasayran ang tanang 51 ka mga lokalidad ang makadawat og tagsa nga smart classroom building nga dunay upat ka mga classrooms ug duha ka ground floor nga maka-accomodate og 40 ka mga tinun-an. Aduna kini mga lingkuranan, modern learning facility, wall mounted nga fans, television, whiteboards, ug WiFi connection.
Matag classrom gikatakda nga mogamit og solar energy ug mogamit sab og LED lighting, solar lamps, ug rainwater catchment systems. / ANV