P374.6M drug gisunog

Laing gatusan ka milyun ka pesos nga balor sa illegal nga drugas, ang gisunog sa thermal facility sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Dalan Junquera, Dakbayan sa Sugbo sa Huwebes, Hunyo 6, 2024.

Kini ang labing unang higa­yon karong tuiga nga giguba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa mga ahensya sa gobyerno nga misaksi sa destruction sa mga ebidensya sa mga kaso nga hapit na matapos ug duna nay pagtugot sa korte.

Sa data nga gipahibawo sa PDEA 7, nasuta nga moabot ang tanan ngadto sa P374,629,250.99 nga kantidad sa illegal nga drugas ang gipangsunog.

Labing dako niini mao ang shabu nga dunay 373,034,153.84 nga gisundan sa Ephedrine nga mobalor og P1,156,800 marijuana nga mobalor og P284,002.48 ug uban pa nga illegal nga drugas.

Matod ni PDEA 7 Director Emerson Margate, ang labing daghan nga naguba nga ebidensya karon gikan sa mga kaso nga naa sa Regional Trial Court Branch 57 sa Dakbayan sa Sugbo nga moabot ngadto sa kapin sa 15 ka kilo sa shabu.

Iyang gipasabot nga ang tanang mga ebidensya nga ilang giguba kagahapon dunay pagtugot sa korte nga maoy naghawid sa maong mga kaso.

Gani duna pay laing gatusan ka milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang sunod nila nga sunugon sa mao gihapon nga pasilidad human nga mihatag na sa iyang pagtugot si Regional Trial Court Branch 53 Presiding Judge Anna Marie Militante sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Dugang ni Margate nga ang pagsunog sa maong mga ebidensya nga illegal nga drugas nga naa sa kustodiya sa PDEA 7 ug sa mga buhatan sa kapulisan sa Central Visayas, nagpakita nga nagsunod sila sa proseso ug dili tinuod ang mga pagduda nga gi-recycle lang nila ang ilang nakuha nga illegal nga drugas gikan sa drug personalities.

Iyang gipasabot nga lisod buhaton ang pag-recycle sa mga ebidensya nga naa na sa ilang kustodiya sanglit hugot ni nga gi-monitor sa korte lakip na sa mga evidence custodian.

“Wala po sigurong papayag sa amin na makulong, kase ako masasama po akong makulong kung hahayaan kung mawala yung mga ebidensya. It is very hard na mawala pa yun sa possession tapos equip pa tayo sa CCTV na ibang office sa amin ang nag momonitor,” matod ni Margate.

Giangkon sa PDEA 7 director nga daghan gyud karon ang nangasakmit nga supply sa illegal nga drugas sa mga anti-illegal drug operations sa kapulisan sa nanglabay nga mga adlaw.

Iyang pagtuo nga tungod kini sa panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno pagpuhag sa supply sa illegal nga drugas nga makasulod sa tibuok Central Visayas nga gitawag nilag Inter-Agency Interdiction Task Force nga gipangulohan ni Governor Gwendolyn Garcia. / AYB