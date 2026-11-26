Duha ka drug personality, lakip ang giila sa kapulisan nga notadong drug pusher, ang nadakpan sa buy-bust alas 9:35 sa gabii, Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026, sa Purok 6, Barangay Tapon, Lungsod sa Ubay, Bohol.
Ang mga nadakpan giila sa alyas nga Allan, 28, taga Barangay Tapon; ug Junior, 43, taga Barangay Bay-ang, Lungsod sa Ubay.
Nasakmit gikan kanila ang 547.48 gramos nga gituohang shabu nga adunay standard drug price nga P3,722,864.
Gipangulohan ni Police Captain Thomas Zen Cheung, hepe sa Ubay Municipal Police Station, ang operasyon ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joemar Pomarejos.
Una na nga nakadawat og impormasyon ang kapulisan kalabot sa giingong pagpayuhot og shabu sa duha, hinungdan nga gipailawom sila sa intelligence monitoring sa wa pa gilusad ang buy-bust.
Gidala na sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office ang mga nasakmit nga ebidensiya alang sa pakisusi. / AYB