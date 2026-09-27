P3.7M marijuana nasakmit gikan sa delivery rider sa Guadalupe

Dul-an P4 milyones nga kantidad sa gituohang marijuana ang nasakmit gikan sa 22-anyos nga delivery rider alas 3:00 pasado sa kadlawon, Dominggo, Septiyembre 26, 2026 sa may dan Andres Abellana, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila lang sa alyas nga Anel, nga gikonsiderar isip high value individual nga drug personality nga nagpuyo ra sa naasoyng barangay.
Pinaagi sa joint operation nga gipahigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7, Philippine Drug Enforcement Agency 7, ug Guadalupe Police Station 9, malampusong nadakpan ang suspek nga taud-taud na nga gi under surveillance.
Gikataho nga usa ka polis nga nagpakaaron-ingnon nga kustomer ang nakigtransaksyon kang alyas Anel aron mopalit og drugas.
Nasakmit gikan sa dinakpan ang 28,400 ka gramos nga pinaugang marijuana nga gibana-banang mobalor og P3,408,000.
Lakip sa nasakmit ang 113 ka gituohang liquid marijuana nga dunay kantidad nga P293,800, duha kabuok disposable vape cart nga tag P5,000 ug marijuana seeds nga dunay gibug-aton nga 250 gramos nga mobalor og P13,750.
Depensa sa maong dinakpan nga gisugo lang siya sa iyang amigo nga i-deliver ang maong kontrabando nga gisud sa backpack ug sako bag bugti sa P300 nga delivery fee. / JDG