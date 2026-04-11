P3K nga ayuda sa habal-habal drivers, sugdan sa Cordova

Gilauman nga makadawat na sa P3,000 nga ayuda ang mga habal-habal driver sa Probinsiya sa Sugbo sugod karong Miyerkules, Abril 15, 2026, sa Lungsod sa Cordova.
Kini maoy gipahibalo ni Cebu Provincial Executive Assistant Elizar Sabinay atol sa pakighinabi sa mga tigbalita.
Subay sa listahan sa kagamhanan, adunay moabot sa 5,000 ka mga drayber ang gi-verify nga mahatagan og ayuda gikan sa Kapitolyo.
“We initially counted 5,000 but right now it’s increasing,” matod ni Sabinay.
Gipasabot niya nga lakip sa mga rekisitos aron makadawat og ayuda ang pagkamiyembro sa asosasyon ug ang pagbaton og driver’s license.
“They must be part of the association kanang gitawag nila og toda-toda but not all man gud forms an association, so right now knowing this nag-form sila'g association,” dugang niya.
Sa kasamtangan, target sa maong programa nga mahatagan ang 3,000 ngadto sa 5,000 ka mga drayber gikan sa P100-P250 milyunes nga pundo nga gigahin alang sa apektadong sektor
Gawas sa pinansyal nga ayuda, makadawat sab og bugas ang mga drayber base sab sa listahan sa lokal nga kagamhanan.
Napili sa Kapitolyo ang Lungsod sa Cordova isip labing unang lugar nga hatagan sa ayuda sanglit mao kini ang labing duol.
Isunod dayon niini ang ubang mga clusters sa habagatan ug amihanang bahin sa lalawigan.
Sa Abril 9, gisugdan sa Kapitolyo ang pagpanghatag sa tag 10 kilos nga bugas humay sa Public Utility Jeepneys (PUJ) drivers sa Probinsya sa Sugbo.
Gipahibalo sab sa Kapitolyo nga dunay himuong Caravan of Services, diin ihatod ang mga bugas sa mga lokalidad sa lalawigan. / ANV