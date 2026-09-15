P3M ayuda alang sa 66 ka OFW, giapudapod sa DMW 7 sa Sugbo

Mokabat sa 66 ka Overseas Filipino Workers (OFWs) ug ilang mga pamilya ang nakadawat og kapin P3 milyunes nga pinansyal nga tabang atol sa “Handog ng Pangulo: Serbisyong Sapat Para sa Lahat” Caravan nga gihimo niadtong Septiyembre 14, 2026, sa Dakbayan sa Sugbo.
Gipangulohan sa Department of Migrant Workers Regional Office VII (DMW) 7 ubos sa pagdumala ni Regional Director Jhoaden G. Lucero, ang pag-apudapod sa ayuda nga nagtumong sa paghatag og direktang suporta sa mga OFW pinaagi sa nagkalainlaing programa sa gobiyerno alang sa ilang kaayuhan ug reintegrasyon sa komunidad.
Ubos sa Agarang Kalinga para sa mga OFW na Nangangailangan (Aksyon) Fund Program, adunay 48 ka benepisyaryo nga nakadawat og kinatibuk-ang P2.76 milyunes.
Samtang 16 ka OFW ang nakabenepisyo sa Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration (Elpor) Program, diin nikabat sa P240,000 ang kantidad sa gihatag nga tabang.
Dugang pa, duha ka benepisyaryo sab ang nakadawat og P40,000 ubos sa Sa Pinas, Ikaw ang Ma’am ug Sir (Spims) Program nga nagtumong sa paghatag og oportunidad sa mga OFW nga mobalik sa nasod ug magtukod og mas lig-on nga panginabuhian.
Sumala sa DMW 7, kabahin kini sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (Uplift) initiative ug pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand “Bongbong” R. Marcos Jr. aron mapalapad ang suporta sa mga OFW nga giila isip modernong bayani sa nasod, labi na kadtong naapektuhan sa mga kasamtangang tensiyon sa ubang bahin sa kalibotan sama sa Middle East.
Matod pa sa ahensiya, pinaagi sa mga inisyatibo sama sa “Handog ng Pangulo” Caravan, nagpadayon ang DMW sa pagpanalipod sa katungod ug kaayuhan sa mga OFW pinaagi sa agarang tabang, mga programa sa panginabuhian, ug dugay nga mga solusyon alang sa ilang pamilya.
Ang maong kalihukan kabahin sa paningkamot sa administrasyon sa pagduol sa serbisyo sa gobiyerno ngadto sa katawhan ug pagseguro nga ang mga OFW ug ilang pamilya makadawat sa hustong suporta sa panahon nga ilang gikinahanglan. / PR