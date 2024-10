P3M danyos sa 130 ka balay nga nasunog

Dili mominos 130 ka mga balay ang naapektohan sa sunog sa Sityo Isla Alegre, Barangay Basak San Nicolas, siyudad sa Sugbo, alas 12:18 sa kaadlawon, Doming­go, Oktubre 27, 2024.

Sumala sa kabomberohan nga ang kayo nagsugod sa balay nga gipanag-iya ni Erlinda Suerte nga gipuy-an ni Virgilio Suerte ug uban pa.

Ang sunog giisa sa first alarm sa alas 12:26 sa kaadlawon, second alarm sa alas 12:40 sa kaadlawon, third alarm sa ala 1:41 sa kaadlawon, fire under control sa alas 2:06 sa kaadlawon, ug gideklarar nga fire out sa alas 3:25 kaadlawon.

Ang 125 ka balay ang hingpit nga naugdaw ug may lima nga nakan-an lang sa kayo. Moabot sa 270 ka mga pamil­ya ang nangaapektohan sa sunog nga gilangkuban sa 810 ka indibiduwal diin kadaghanan kanila temporaryong gipahiluna sa gym sa barangay. Walay gikataho nga nakalas o samdan sa maong sunog. Ang danyos nga gibanabanang sa mga bombero nga moabot sa P3 milyunes. / DVG