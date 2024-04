P3M danyos sa kahumayan, maisan sa Cebu province tungod sa El Niño

Tungod sa nagkagrabeng huwaw, ang Department of Agriculture (DA 7) nitaho nga 300 ka mga mag-uuma sa humay ug mais sa lalawigan sa Sugbo apektado sa nangadaut nga mga pananom nga mobalor og P3.7 milyunes tungod sa nagpadayong El Niño phenomenon.

Ang DA 7 nagkanayon nga 130 ka mga mag-uuma sa humay sa Probinsiya sa Sugbo nakasinati og kadaut sa pananom nga mokabat sa 138.10 ka metriko tonelada nga balor og P3.2 milyunes nga danyos, sigon sa datus nga gihatag sa DA 7 Office of the Regional Executive Director ngadto sa SunStar Cebu sa Huwebes, Abril 11, 2024.

Sa samang datus, ang DA 7 niila sa 160 ka mag-uuma sa mais nga nakasugat og 31.08 Metric Tons nga kadaut sa pananom nga nagkantidad og P621,552.

REHIYON

Ang DA 7 niingon nga base kini sa inisyal nga Damage Report kaniadtong Abril 5, 2024, nga gisumite sa mga probinsya sa Sugbo, Negros Oriental, ug Siquijor sa partikular nga mga pananom sama sa humay ug mais.

Sa kinatibuk-an, ang ahensya nakatala og gibana-bana nga P30.7 milyunes nga kadaut sa pananom sa humay ug mais sa tulo ka mga probinsiya.

Sa probinsya sa Negros Oriental, 1,488 ka mga mag-uuma sa humay ang nahiagom og 1007.26 Metric Tons nga danyos nga nagkantidad og P21.2 milyunes, samtang 110 ka mga mag-uuma sa mais ang nitaho nga 115.13 ka Metric Tons ang nadaut sa tanom nga mokantidad og P2.7 milyunes.

Sa Siquijor, 141 ka mga mag-uuma sa humay nakaangkon og 103.6 Metric Tons sa nadaut nga mga pananom nga nagkantidad og P3 milyunes.

Ang ahensya wala pa makahatag og datos sa labing bag-o nga produksiyon ug kadaut sa ani sa ubang mga produkto sa rehiyon.

“Sukad sa miaging tuig dihang gipagawas ang El Nino Advisory, gimugna ug gipalig-on sa Department of Agriculture Region 7 ang El Nino Task Force lakip na ang food security sector. Usa sa mga kalihukan sa task force mao ang conduct of trainings, briefings, assessments ug workshops, sama sa Prevention and Mitigation on the impacts of El Nino to Crops, Poultry & Livestock, Damage Assessment and Reporting System,” matod ni DA 7 Executive Director Angel Enriquez sa report.

Siya nidugang nga ang ahensya nag-preposition ug nag-refill sa imbentaryo sa buffer stocks.

Gipakusog usab sa DA 7 ang ilang sinemana nga pag-monitor sa lebel sa water dams sa koordinasyon sa National Irrigation Administration (NIA) ug ang panglantaw sa klima sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Gipakusog usab niini ang pagmonitor sa Small-Scale Irrigation Projects (SSIPs), Small-Water Irrigation Systems (SWIPs) ug irrigation canals sa rehiyon. / EHP