P3M madawat sa matag LGU ning state of calamity

Makadawat og tag P3 milyunes ang matag lokalidad sa probinsya sa Sugbo subay sa pormal nga pagdeklarar ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia og state of calamity sa tibuok lalawigan tungod sa dakong kadaut nga dala sa El Niño phenomenon.

Kini maoy gipahibawo ni Garcia atol sa tigom sa mga mayor sa Mayo 23, 2024.

Ubos sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, mahimo’ng ipaubos sa state of calamity ang usa ka lugar kon nakaangkon og halapad nga kadaut sa mga pro­piedad, panginabuhian, ka­da­lanan ug panginabuhi sa mga residente sa lugar tungod sa natural o human-induced hazard.

Kini nagtugot sa usa ka lokal nga kagamhanan nga mo-release sa calamity funds nga mahimong ikaayuda sa mga apektado.

O ba kaha pag-realign sa supplemental budget aron magahinan ang labing importanteng tabangunon panahon sa kalamidad.

Atol sa tigom, gipahibawo ni Department of Agriculture Central Visayas (DA 7) Regional Executive Director Angel Enriquez nga moabot sa 13, 589 ka mga mag-uuma ang apektado ang panginabuhian tungod sa gibana-bana nga P194 milyunes nga kadaut sa mga lagutmon, maisan ug humayan sa 6,831 ektaryang luna.

Subay niini, nihatag usab og dugang P3 milyunes nga pundo ang gobernador ngadto sa mga mayor nga nagpabilin sa tigom alang sa mga infrastructure project niini.

Gisugyot ni Garcia sa mga mayor nga mas maayong inay kwarta, food packs ug ubang panginahanglanon ang ipanghatag niini sa mga konstituente aron masiguro ang gipadulngan sa kwarta niini ug dili sa sugal.

Gawas sa mga mayor, ma­kadawat usab og tag P3 mil­yunes ang mga board member nga ningtambong sa ti­gom alang sa ilang legislative assistance fund.

Niadtong Lunes, Mayo 20, ang Provincial Board nipasar og resolusyon alang sa pagdek­larar og state of calamity sa tibuok lalawigan sa Sugbo. /