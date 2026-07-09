P3M nga ilegal nga sigarilyo nasakmit sa Madridejos

Mokabat sa P3 milyunes nga kantidad sa mga ilegal ug smuggled nga sigarilyo ang nadiskubrihan ug nasakmit sa kapulisan human kini gipanglubong sa yuta sa duha ka lalaki nga nadakpan sa Sityo Kagwangan, Barangay Tarong, Lungsod sa Madridejos, ala 1:30 sa kaadlawon niadtong Huwebes, Hulyo 9, 2026.
Ang maong mga kontrabando nasakmit sa Tracker Team sa 1st Provincial Mobile Force Company (PMFC) sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), uban sa Madridejos Municipal Police Station, human gironda ang usa ka tindahan sa maong dapit.
Giila ang mga dinakpan nga silang Ronel Laureto, 30, ug Noel Bautista, 37, nga parehong lumolupyo sa maong barangay.
Nagkadaiyang brand sa sigarilyo nga naglangkob sa 29 ka dagkong kahon ang nakubkoban sa mga awtoridad human gilubong sa mga suspek sa gawas nga bahin sa tindahan aron unta itago ug dili mamatikdan sa operasyon.
Gawas sa mga sigarilyo, nasakmit sab sa kapulisan gikan sa mga suspek ang mga ilegal nga butane canisters nga dunay sulod nga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nga dunay marka nga AgilaGas nga nagkantidad og P6,400, ug usa ka 50-kilogram nga LPG tank sa Shine Gaz.
Unang nakadawat og impormasyon ang 1st PMFC kalabot sa ilegal nga pagpamaligya og butane sa maong tindahan nga walay pagtugot gikan sa Department of Energy (DOE).
Apan human gilusad ang monitoring, surveillance, ug evaluation, nasayran nga gihimo sab diay kining bagsakan sa mga smuggled nga sigarilyo.
Dinhi na gilusad ang dinalian nga buy-bust nga nisangpot sa pagkadakop sa duha ug pagkadiskubre sa gilubong nga mga kontrabando.
Tungod sa maong hitabo, nagpatung-patong nga kaso ang ipasaka batok sa duha ka suspek nga kasamtangang nagtingkagol sa kustodiya sa Madridejos Municipal Police Station. / AYB