P3M nga kuwarta, alahas nadala sa katabang ni Bise Mayor Gica

Nagpadayon ang imbestigasyon sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office batok sa usa ka katabang nga gituohang nikawat sa kuwarta, mga mahalong relo ug alahas sa balay ni Dumanjug Vice Mayor Wado Gica sa Brgy. Tisa, Cebu City niadtong gabii sa Oktubre 10, 2026.
Base sa impormasyon, mokabat dul-an sa P3 milyunes ang kantidad sa kuwarta ug mga mahalong butang nga gikataho nga nawala sa balay.
Ang suspek mao ang ilang babayeng katabang nga giingong taga Bohol. Ang asawa sa bise mayor maoy nakadiskobre nga nawala na ang ilang kuwarta, mga relo ug alahas.
Sa dihang ilang gisusi, wala na sab didto ang ilang katabang niadtong alas 7:55 sa gabii.
Dihadiha, nireport ang pamilya sa maong insidente sa Labangon Police Station.
Matod ni Police Captain Meryl Pranza Causin, hepe sa Labangon Police Station, nilusad sila og manhunt batok sa suspek.
Nagsumiter sab ang mga biktima og mga ebidensiya, lakip ang CCTV footage ug uban pang impormasyon nga mahimong magamit sa pagpalig-on sa kaso sa korte.
Tungod niini, giawhag ni Causin ang mga pamilya nga gustong mo-hire og katabang nga susihon pag-ayo ang background sa aplikante sa dili pa kini dawaton aron motrabaho sa ilang panimalay. Gidasig niya ang mga amo nga mangayo og NBI clearance o police clearance ug susihon ang pagkatawo ug kasayuran sa ilang kuhaong katabang.
“Ang atong gi-hire nga mga katabang mao ang atong gisaligan sa pag-atiman sa atong mga kabtangan ug sa atong mga minahal sa kinabuhi,” matod ni Causin. / AYB