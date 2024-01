P3M premyo sa grand champion sa Sinulog

Gipadak-an ang premyo sa grand champion sa Sinulog Grand Ritual Showdown karong Dominggo, Enero 21, 2024, sa South Road Properties (SRP) ngadto sa P3 milyunes gikan sa P1 milyon sa miaging tuig.

Kini ang gipahibawo ni Cebu City Mayor Michael Rama sa press conference sa City Hall sa Miyerkules, Enero 17, 2024. Lakip sa gipatas-an ang premyo sa runners-up.

“The prizes for the Grand Showdown have been agreed to be increased, bringing about an exhilarating, shall we say, euphoric effect. We hope that this can continue into the remaining activities,” matod ni Rama.

Ang mayor nipahibawo nga ang enhanced cash prizes ipatuman usab sa Free Interpretation ug Sinulog Based categories.

Nitambong usab sa press conference si executive director Elmer “Jojo” Labella sa Sinulog Foundation Inc.(SFI).

Ang premyo sa ikaduha nga pwesto gisaka sa P2 milyunes, gikan sa P700,000; samtang ang makadaug sa ikatulong dapit makadawat na og P1.5 milyunes, kon itandi sa miaging tuig nga P500,000.

Samtang ang premyo sa ikaupat nga dapit anaa na sa P1 milyon, itandi sa naunang kantidad nga P300,000; ang premyo sa ikalimang dapit misaka ngadto sa P750,000 gikan sa kanhi P200,000.

Wala hinuon nipahibawo og kausaban si Rama sa mga premyo sa ubang mga kompetisyon, apil na ang street dancing alang sa Grand Parade.

“The incoming and the ensuing still more of exhilarating activities to look forward to and bringing more of Senior Santo Niño’s miracle and puting all of this together,” dason ni Rama.

VENUE

Sa dihang gipangutana bahin sa status sa venue, si Rama nitug-an sa SunStar Cebu nga “we never stop to make it ready.”

Matod niya nga andam na kini sa dili pa ang Dominggo, bisan pa, padayon silang “mag-andam” hangtod nga dili pa mahuman ang kalihukan.

Giklaro ni Rama nga ang magtigi nga mga contigent nagsugod na sa ilang blockings ug performance practices sa venue niini sa SRP sugod duha ka semana ang milabay.

Sugod sa Enero 16, adunay 14 ka nagtigi nga contingents sa Grand Parade ug Grand Ritual Showdown, diin duha sa mga magtigi alang sa mga premyo sa out-of-town.